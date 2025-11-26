Maatregel Beuker krijgt kritiek: "Dat vernederende telefoontje"

Henk Spaan heeft in zijn column voor Het Parool stevig uitgehaald naar het nieuwe beleid bij Ajax, waarbij er bij wedstrijden van Jong Ajax niet standaard meer een arts meereist. Volgens de journalist is deze beslissing ingegeven door een bezuinigingsmaatregel van technisch directeur Marijn Beuker, en dat schiet bij Spaan volledig in het verkeerde keelgat.

"Dat Ajax moet bezuinigen, snapt een kind met dyscalculie", schrijft Spaan scherp. "Maar zou je dat ook aan de medische kant van het spectrum moeten doen?" Hij bevestigt dat Ajax op zijn vraag toegaf dat het aantal uren dat artsen worden ingezet bij de club inderdaad is verminderd.

Spaan begrijpt weinig van de beslissing om medische begeleiding bij de beloften in te perken, zeker met het oog op mogelijke noodgevallen. "Een medicus hoeft niet mee als er de garantie is dat de thuisclub wel over een arts beschikt. De KNVB liet weten dat dit alleen is toegestaan na overleg tussen de betreffende clubs." Die realiteit vindt hij pijnlijk en beschamend.

Met cynisme blikt hij op wat dit in de praktijk betekent: "Ik dacht aan de teammanager die dit vernederende telefoontje moet plegen, bijvoorbeeld met Helmond Sport. ‘Sorry, hebben jullie vrijdag een arts beschikbaar waarvan wij in een noodgeval ook gebruik mogen maken? We moeten namelijk bezuinigen.’ En dat iemand van Helmond daarvoor dan toestemming moet geven…"