Maduro: "Als iemand Ajax-voetbal wil spelen, dan past hij bij Ajax"
Ajax is op zoek naar een nieuwe trainer. In die zoektocht lijkt Jordi Cruijff zijn pijlen vooral te richten op een Spanjaard. Zo wordt Míchel genoemd als topkandidaat.
Hedwiges Maduro hecht niet zoveel waarde aan nationaliteit. Hij hoopt vooral dat Cruijff kiest voor kwaliteit. "Ik kijk nooit naar nationaliteit en vind het de domste denkwijze die er is als je zegt: je moet sowieso een Nederlander nemen. Als het qua kwaliteit gelijkwaardig is, dan zou ik de Nederlander nemen. Maar als de buitenlander meer kwaliteiten heeft dan de Nederlander, dan hoef je van mij geen Nederlander te nemen", zegt de voormalig voetballer tegenover Ajax Showtime.
Hij vindt het raar dat er in Nederland zoveel waarde gehecht wordt aan het hebben van een Nederlandse trainer. "In het buitenland heb ik ook alleen maar trainers uit een ander land gehad, zoals Koeman bij Valencia. In de Premier League bestaat de hele top uit Spanjaarden. Bayern heeft Vincent Kompany, Paris Saint-Germain heeft Luis Enrique. Het wordt zomaar geroepen in praatprogramma’s."
Maduro hoopt dat Cruijff vooral kiest voor iemand die past bij Ajax. "Als iemand Ajax-voetbal wil spelen, dan past hij bij Ajax. Je moet eerst kijken naar hoe je wilt spelen en dan is het de taak om te kijken welke internationale trainers die visie hebben. Op een gegeven moment krijg je een lijst van buitenlanders en Nederlanders die binnen die visie passen. Ik vind dat het zo zou moeten gaan. Je moet wel kijken of hij kan communiceren en hoe zijn Engels is."
Maduro: "Als iemand Ajax-voetbal wil spelen, dan past hij bij Ajax"
VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma
Bouwman ruikt kansen: "Ik hoop dat volgend jaar mijn jaar wordt"
'Kluivert krijgt sneer na piemel-video': "Helemaal niet slim"
Van der Vaart in tranen op tribune: "Zag hem alleen maar huilen"
Johan Inan tipt Jordi Cruijff: "Feyenoord als voorbeeld nemen"
Ex-Ajacied floreert: "Ze gebruikten hem niet op de juiste manier"
Derksen en Driessen niet eens over Weghorst: "Vier jaar verder"
Kieft prijst oud-Ajacied: "Hij kan hier nog makkelijk voetballen"
'Ajax zet streep door prestigieuze oefenwedstrijd tegen topclub'
Supporterscollectief Nederland luidt noodklok: "Onacceptabel"
'Ajax opnieuw gelinkt aan zomerse terugkeer van oude bekende'
Ajax-speler gaat op de knieën voor Luna Bijl: "She said yes"
Sven Mislintat onder vuur: "Zijn data worden steeds dramatischer"
'Ajax wil snel nieuwe trainer': "Hij wordt in Amsterdam verwacht"
Ajax loopt miljoenen mis door Feyenoord: "Nieuwe financiële strop"
Maduro waarschuwt Ajax: "Anders krijg je kapitaalvernietiging"
Chris Woerts pakt oud-Ajacied enorm hard aan: "Hij is knettergek"
Uitslag VVCS Veldencompetitie bekend: twee clubs beter dan Ajax
OM eist gigantisch miljoenenbedrag van oud-Ajacied Quincy Promes
Rafael van der Vaart vergelijkt Ajacied: "Daar komt meer bij kijken"
Curacao ambitieus: "Een amateurclub kan ook van Ajax winnen"
Woerts onthult: "Hij gaat de nieuwe trainer worden van Ajax"
Derksen haalt uit: "Dat neem ik Wesley Sneijder heel erg kwalijk"
'Cambuur meldt zich weer bij Ajax en wil 19-jarige spits kopen'
Bruggink: "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel"
Nick Viergever (36) gratis op te halen: "Ik wil graag door..."
Aaron Bouwman zelfkritisch: "Ik besefte: dit is iets té riskant"
Mika Godts ziet eigen transferwaarde naar recordhoogte stijgen
Kale met transferadvies: "Daar loopt de nummer 6 die Ajax zoekt"