2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Maduro: "Als iemand Ajax-voetbal wil spelen, dan past hij bij Ajax"

Amber
bron: Ajax Showtime
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere) Foto: © Pro Shots

Ajax is op zoek naar een nieuwe trainer. In die zoektocht lijkt Jordi Cruijff zijn pijlen vooral te richten op een Spanjaard. Zo wordt Míchel genoemd als topkandidaat.

Hedwiges Maduro hecht niet zoveel waarde aan nationaliteit. Hij hoopt vooral dat Cruijff kiest voor kwaliteit. "Ik kijk nooit naar nationaliteit en vind het de domste denkwijze die er is als je zegt: je moet sowieso een Nederlander nemen. Als het qua kwaliteit gelijkwaardig is, dan zou ik de Nederlander nemen. Maar als de buitenlander meer kwaliteiten heeft dan de Nederlander, dan hoef je van mij geen Nederlander te nemen", zegt de voormalig voetballer tegenover Ajax Showtime.

Hij vindt het raar dat er in Nederland zoveel waarde gehecht wordt aan het hebben van een Nederlandse trainer. "In het buitenland heb ik ook alleen maar trainers uit een ander land gehad, zoals Koeman bij Valencia. In de Premier League bestaat de hele top uit Spanjaarden. Bayern heeft Vincent Kompany, Paris Saint-Germain heeft Luis Enrique. Het wordt zomaar geroepen in praatprogramma’s."

Maduro hoopt dat Cruijff vooral kiest voor iemand die past bij Ajax. "Als iemand Ajax-voetbal wil spelen, dan past hij bij Ajax. Je moet eerst kijken naar hoe je wilt spelen en dan is het de taak om te kijken welke internationale trainers die visie hebben. Op een gegeven moment krijg je een lijst van buitenlanders en Nederlanders die binnen die visie passen. Ik vind dat het zo zou moeten gaan. Je moet wel kijken of hij kan communiceren en hoe zijn Engels is."

Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Bruggink: "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel"

