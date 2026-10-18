Maduro beschermt Ajacied: "Je kan hem makkelijk de schuld geven"

Marcos Leonardo leverde een belangrijke bijdrage aan de 2-5-zege van Ajax op FC Groningen, maar bleef zelf zonder doelpunt. Hedwiges Maduro zag dat de Braziliaan veel energie in zijn spel legde en meerdere ballen veroverde. Toch maakte de spits na afloop een teleurgestelde indruk. Volgens de analist is dat goed te begrijpen.

"Hij weet denk ik wel dat hij best een goede wedstrijd heeft gespeeld, maar hij wil gewoon scoren. Dat zie je aan alles", zo vertelt Maduro bij ESPN. "Hij is nog steeds teleurgesteld na de wedstrijd en dat zie je ook weer in dat moment dat de trainer hem even kwam troosten."

Leonardo kreeg enkele mogelijkheden om te scoren, maar slaagde daar niet in. Zijn inzet voor het team viel Maduro desondanks op. De analist denkt dat de spits vooral baalt dat hij zelf niet op het scorebord stond, terwijl Ajax wel vijf keer scoorde. "Je ziet dat hij snakt naar een doelpunt. Hij heeft echt hard gewerkt en veel ballen veroverd, maar dat is niet wat hij op dit moment wil horen. Hij zal in de bus zitten met een gevoel van 'we hebben vijf keer gescoord, maar ik niet'."