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Maduro beschermt Ajacied: "Je kan hem makkelijk de schuld geven"

Joram
Hedwiges Maduro
Hedwiges Maduro Foto: © Pro Shots

Marcos Leonardo leverde een belangrijke bijdrage aan de 2-5-zege van Ajax op FC Groningen, maar bleef zelf zonder doelpunt. Hedwiges Maduro zag dat de Braziliaan veel energie in zijn spel legde en meerdere ballen veroverde. Toch maakte de spits na afloop een teleurgestelde indruk. Volgens de analist is dat goed te begrijpen.

"Hij weet denk ik wel dat hij best een goede wedstrijd heeft gespeeld, maar hij wil gewoon scoren. Dat zie je aan alles", zo vertelt Maduro bij ESPN. "Hij is nog steeds teleurgesteld na de wedstrijd en dat zie je ook weer in dat moment dat de trainer hem even kwam troosten."

Leonardo kreeg enkele mogelijkheden om te scoren, maar slaagde daar niet in. Zijn inzet voor het team viel Maduro desondanks op. De analist denkt dat de spits vooral baalt dat hij zelf niet op het scorebord stond, terwijl Ajax wel vijf keer scoorde. "Je ziet dat hij snakt naar een doelpunt. Hij heeft echt hard gewerkt en veel ballen veroverd, maar dat is niet wat hij op dit moment wil horen. Hij zal in de bus zitten met een gevoel van 'we hebben vijf keer gescoord, maar ik niet'."

Maduro neemt het ook voor Leonardo op bij de tegentreffer van Brynjulfur Willumsson, die kort na rust de 1-2 maakte. De analist vindt dat de spits niet als enige verantwoordelijk kan worden gehouden voor het doelpunt en wijst ook naar andere spelers van Ajax. "Ik vind dat Ter Stegen hem niet moet aanspelen met de man in zijn rug en daarnaast moet Bouwman niet weglopen. Leonardo kon helemaal niks doen. Hij kon de bal niet kaatsen en niet laten vallen op Bouwman. Hij moest hem nu vasthouden. Je kan hem makkelijk de schuld geven, maar er gaat genoeg aan vooraf."

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