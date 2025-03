Maduro blikt terug op chaotische Ajax-tijd: "Dat werkte niet"

Hedwiges Maduro heeft veel geleerd van zijn korte periode bij Ajax vorig seizoen. De voormalig profvoetballer was een jaar assistent in Amsterdam, waar het op dat moment een enorme chaos was.

Er was vorig seizoen veel te doen bij Ajax. De resultaten onder Maurice Steijn waren niet goed, waarna hij en technisch directeur Sven Mislintat vertrokken. Maduro zat er als onervaren trainer middenin. "Het is misschien wel de perfecte leerschool geweest allemaal", bikt hij terug in gesprek met Voetbal International. "Clubs zouden misschien júíst een trainer willen hebben met deze bagage. Als je dit nu al hebt meegemaakt…"

Met name de communicatie tussen technische staf en Mislintat ontbrak volledig, herinnert Maduro. "Maurice Steijn had wel een plan, maar Sven Mislintat ook. Dat werkte niet. Wij zagen daarnaast allemaal spelers binnenkomen, waar we van dachten: hoe gaan we hier ons plan mee uitvoeren?", legt hij uit. "Je probeert je dan zo goed mogelijk aan te passen. Maar als assistent heb je niet heel veel invloed."