Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"
Hedwiges Maduro heeft in de Kale & Kokkie-podcast teruggeblikt op zijn seizoen als assistent bij Ajax. De club verkeerde in enorme chaos na het vertrek van Sven Mislintat.
Maduro werd in de zomer van 2023 overgenomen van Almere City om assistent te worden van Maurice Steijn. De hoofdtrainer werd er echter na een paar maanden al uitgestuurd. "Het was natuurlijk een heel rumoerig jaar", blikt Maduro terug. "We kennen allemaal het verhaal met Mislintat, dus ik heb alles van dichtbij kunnen zien. Ik kon er niet zoveel aan doen, want ik was een assistent."
Ook de Duitse technisch directeur overleefde het niet lang in Amsterdam. "Je denkt: wat gebeurt er allemaal? Is dit wel normaal? Het was heel hectisch en allemaal nieuw. Er waren allemaal nieuwe mensen, ikzelf ook", vervolgt Maduro. "Ik ken de club wel, maar in een andere rol."
Volgens de clubloze oefenmeester was er weinig stabiliteit in de top van de club. "Op de belangrijke posities zaten allemaal nieuwe mensen die elkaar nog niet kenden. Dat mag eigenlijk niet", aldus Maduro.
Dat zorgde ook voor verwarrend transferbeleid. "Er was geen inspraak. Als er opeens een speler was, ging je wedstrijden kijken om te zien wat voor speler het eigenlijk was. Er was helemaal geen overdracht. Dat is heel bizar", besluit hij. "Je moest continu anticiperen op bepaalde situaties."
