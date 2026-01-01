HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Ajax historie & oud-spelers

Maduro: "Dat het naar buiten is gekomen, is gewoon niet goed"

Amber
bron: Sportnieuws.nl
Hedwiges Maduro
Hedwiges Maduro Foto: © Orange Pictures

Hedwiges Maduro ziet de onrust bij Ajax. De voormalig Ajacied zag dat het in januari 2025 al mis ging in Amsterdam, toen Jordan Henderson zijn aanvoerdersband inleverde.

"Dat het allemaal naar buiten is gekomen, is gewoon niet goed. Dit zijn zaken buiten het voetbal om en het wordt al gauw een welles-nietes-verhaal", zegt Maduro in gesprek met Sportnieuws.nl. "De persconferentie ging de wereld over en dat is verspilde energie. Dat moet je bij grote clubs zien te voorkomen, daar moet het rustig zijn. Dat is ook een taak van de directeuren en de coach om dat te managen. Dat had beter gekund."

Later dat seizoen leek Ajax alsnog kampioen te worden, maar op het laatste moment ging het alsnog mis. "Het verschil was zo klein, maar ineens gaf Ajax het weg. Voor mij speelde de blessure van Youri Baas daarbij een sleutelrol. Die jongen was zó belangrijk achterin. Met zijn afwezigheid veranderde alles. De opbouw moest anders met Josip Sutalo en Daniele Rugani, en dat zorgde ervoor dat Ajax kwetsbaarder werd. Plotseling kregen ze ook meer tegengoals."

De verwachtingen binnen en buiten de club zaten volgens Maduro niet op dezelfde lijn. "De doelstelling vooraf was om een plek in de Champions League te halen. Die werd behaald – en dat is gewoon een goed resultaat. Maar dan verwacht de buitenwereld ineens dat je ook kampioen wordt. Dat is niet altijd realistisch. Feyenoord wordt nu bijvoorbeeld ook op die manier afgerekend."

