Maduro doet open sollicitatie bij Ajax: "Ik sta er wel voor open"

Hedwiges Maduro sluit een terugkeer bij Ajax niet uit. De oud-international liet zondagavond in WK Praat op ESPN weten open te staan voor de functie van trainer van Jong Ajax, nu die positie vacant is na het vertrek van Óscar García.

Tijdens de uitzending opperde Hans Kraay junior dat Maduro misschien wel de ideale kandidaat is voor de beloftenploeg van Ajax. "Nu hoor ik weer de trainer praten, moet jij niet de trainer van Jong Ajax worden?", vroeg de verslaggever.

Maduro reageerde positief op die suggestie. "Ik moet niks, maar ik zou het wel leuk vinden. Ik sta er wel voor open, natuurlijk. Eerst moeten ze me bellen, maar ik sta overal voor open. Als je me belt, wil ik altijd luisteren. Dat geldt hiervoor ook."