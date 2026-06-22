Maduro doet open sollicitatie bij Ajax: "Ik sta er wel voor open"
Hedwiges Maduro sluit een terugkeer bij Ajax niet uit. De oud-international liet zondagavond in WK Praat op ESPN weten open te staan voor de functie van trainer van Jong Ajax, nu die positie vacant is na het vertrek van Óscar García.
Tijdens de uitzending opperde Hans Kraay junior dat Maduro misschien wel de ideale kandidaat is voor de beloftenploeg van Ajax. "Nu hoor ik weer de trainer praten, moet jij niet de trainer van Jong Ajax worden?", vroeg de verslaggever.
Maduro reageerde positief op die suggestie. "Ik moet niks, maar ik zou het wel leuk vinden. Ik sta er wel voor open, natuurlijk. Eerst moeten ze me bellen, maar ik sta overal voor open. Als je me belt, wil ik altijd luisteren. Dat geldt hiervoor ook."
De voormalig Ajacied benadrukte dat hij de club door en door kent en een eventuele aanbieding serieus zou nemen. "Ik ken Ajax natuurlijk goed, en de structuur van de club ook. Als ze me bellen, dan kunnen we praten", aldus Maduro. Wel gaf hij aan technisch directeur Jordi Cruijff niet persoonlijk te kennen.
Ajax is op zoek naar een nieuwe trainer voor Jong Ajax nadat García de club heeft verlaten. De Spanjaard werd eerder dit jaar aangesteld als coach van de beloften, maar schoof kort daarna door naar het eerste elftal toen interim-trainer Fred Grim vertrok. Zondag werd bekend dat García en Ajax per direct uit elkaar zijn gegaan.
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