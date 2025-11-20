Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Hedwiges Maduro doet open sollicitatie: "Je weet maar nooit"

Arthur
bron: ESPN
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere) Foto: © Pro Shots

Hedwiges Maduro hoopt als assistent-trainer van Dick Advocaat met Curaçao naar het WK te gaan. Dat vertelt hij in Voetbalpraat op ESPN. Sinds zijn vertrek bij Almere City is de jonge trainer zonder club.

Curaçao schreef in de nacht van dinsdag op woensdag geschiedenis door zich voor het eerst te plaatsen voor een WK. Daarmee is het het kleinste land ooit dat zich voor een wereldkampioenschap kwalificeert, een record dat voorheen in handen was van IJsland.

De grote architect van dit succes is Advocaat, samen met Cor Pot en de rest van zijn Nederlandse staf. In Voetbalpraat is Maduro te gast; zijn moeder komt van het eiland. Marciano Vink suggereert dat de clubloze Maduro misschien kan aansluiten als assistent van Advocaat.

"Nog een assistent erbij?", reageert Maduro. "Je weet maar nooit, meestal gebeurt dat wel op een eindtoernooi. Ik hou alles open en ga geen ‘nee’ zeggen. Het is een droom om het WK mee te maken. Zelfs als waterdrager", zegt de voormalig assistent-trainer van Ajax.

Sinds zijn ontslag bij Almere City in december 2024 is Maduro zonder club. Eerder werkte hij als jeugdtrainer bij Almere, als assistent-trainer van Alex Pastoor, kortstondig als assistent bij Ajax onder Maurice Steijn en tijdelijk als interim-trainer.

