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Maduro doet voorspelling: "Hij gaat gewoon weer spelen bij Ajax"

Joram
Hedwiges Maduro
Hedwiges Maduro Foto: © Pro Shots

Hedwiges Maduro verwacht dat Davy Klaassen ook komend seizoen een belangrijke rol gaat spelen bij Ajax. De voormalig speler en trainer van de Amsterdammers vertelt tegenover VoetbalPrimeur dat hij de middenvelder opnieuw veel minuten ziet maken.

Volgens Maduro heeft Ajax wel nog behoefte aan een extra controleur op het middenveld. De club beschikt volgens hem momenteel nog niet over een echte nummer zes.

"Je hebt nog steeds geen zes", begint Maduro. "Dan heb je Julian Brandt en Oscar Gloukh voor dezelfde positie. Ik denk dat Davy Klaassen uiteindelijk gewoon weer gaat spelen aan de rechterkant. Dat is eigenlijk de enige die goed uit de voeten kan in de halfspace aan de rechterkant."

"Ik vraag me af of Gloukh dat ook kan op rechts. Als de zes niet komt, gaat Youri Regeer daar spelen", aldus Maduro.

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