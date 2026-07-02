Maduro eist respect voor oud-Ajacied: "Hij is een legende voor Oranje"

Ronald Koeman besloot na het verlies van Oranje tegen Marokko op te stappen als bondscoach van Oranje. Dat Koeman het niet goed gedaan heeft is duidelijk, maar oud-Ajacied Hedwiges Maduro vindt wel dat men met respect over Koeman moet blijven praten.

Valentijn Driessen vroeg Koeman op de persconferentie na het duel met de Marokkanen op de man af of Koeman zijn ontslagbrief al had ingediend. "Je kan gewoon een kritische vraag stellen, dat hoort erbij, maar het gaat om de toon. Je hoort meestal aan de vraagstelling of iemand respect toont en dat vond ik totaal niet."

"We vergeten gewoon dat het meneer Ronald Koeman is hè", vervolgt Maduro. "Hij is gewoon een legende voor Nederland. We weten allemaal dat hij het niet goed heeft gedaan, dat is duidelijk. Je kan kritisch zijn, maar het gaat echt om de toon hoe je iemand behandeld. Het gaat nergens over, daar kan ik soms echt boos om worden", besluit hij.