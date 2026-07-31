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Maduro: "Hij kan de rol van Jordan Henderson op zich nemen"

Niek
Hedwiges Maduro in Amsterdam
Hedwiges Maduro in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Ajax won donderdagavond in de Johan Cruijff Arena met 4-1 van FK Vojvodina en Hedwiges Maduro roemt de inbreng van Daley Blind. De voormalig profvoetballer ziet dat de ervaren centrumverdediger direct weer ontzettend belangrijk is bij de club uit Amsterdam. 

"Je ziet nu al dat hij spelers beter maakt met zijn coaching en passing, daardoor worden ook Davy Klaassen en Steven Berghuis weer beter", zegt Maduro op de website van Sportnieuws.nl. "Hij kan de rol van Jordan Henderson op zich nemen, dat heeft Ajax het afgelopen jaar wel gemist. Het is alleen lastig dat je Youri Baas ook nog hebt, dat is je toekomst...", aldus Maduro, die wel onder de indruk is van de aankopen die Ajax doet. 

"Ik kijk écht met een positief gevoel naar het beleid dat Jordi momenteel voert, omdat ze ook nog eens winnen. Dat geeft altijd een boost. Ajax heeft momenteel ook gewoon het voordeel dat ze in het seizoen kunnen groeien, dankzij de voorrondes van de Conference League", legt hij uit. "Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe makkelijker en duidelijker de trainer zijn speelstijl kan overbrengen. En als je dan ook nog wint, dan kan dat het proces alleen maar versnellen."

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