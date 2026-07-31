Maduro: "Hij kan de rol van Jordan Henderson op zich nemen"

"Je ziet nu al dat hij spelers beter maakt met zijn coaching en passing, daardoor worden ook Davy Klaassen en Steven Berghuis weer beter", zegt Maduro op de website van Sportnieuws.nl. "Hij kan de rol van Jordan Henderson op zich nemen, dat heeft Ajax het afgelopen jaar wel gemist. Het is alleen lastig dat je Youri Baas ook nog hebt, dat is je toekomst...", aldus Maduro, die wel onder de indruk is van de aankopen die Ajax doet.

"Ik kijk écht met een positief gevoel naar het beleid dat Jordi momenteel voert, omdat ze ook nog eens winnen. Dat geeft altijd een boost. Ajax heeft momenteel ook gewoon het voordeel dat ze in het seizoen kunnen groeien, dankzij de voorrondes van de Conference League", legt hij uit. "Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe makkelijker en duidelijker de trainer zijn speelstijl kan overbrengen. En als je dan ook nog wint, dan kan dat het proces alleen maar versnellen."