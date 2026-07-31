Maduro: "Hij kan de rol van Jordan Henderson op zich nemen"
Ajax won donderdagavond in de Johan Cruijff Arena met 4-1 van FK Vojvodina en Hedwiges Maduro roemt de inbreng van Daley Blind. De voormalig profvoetballer ziet dat de ervaren centrumverdediger direct weer ontzettend belangrijk is bij de club uit Amsterdam.
"Je ziet nu al dat hij spelers beter maakt met zijn coaching en passing, daardoor worden ook Davy Klaassen en Steven Berghuis weer beter", zegt Maduro op de website van Sportnieuws.nl. "Hij kan de rol van Jordan Henderson op zich nemen, dat heeft Ajax het afgelopen jaar wel gemist. Het is alleen lastig dat je Youri Baas ook nog hebt, dat is je toekomst...", aldus Maduro, die wel onder de indruk is van de aankopen die Ajax doet.
"Ik kijk écht met een positief gevoel naar het beleid dat Jordi momenteel voert, omdat ze ook nog eens winnen. Dat geeft altijd een boost. Ajax heeft momenteel ook gewoon het voordeel dat ze in het seizoen kunnen groeien, dankzij de voorrondes van de Conference League", legt hij uit. "Hoe meer wedstrijden je speelt, hoe makkelijker en duidelijker de trainer zijn speelstijl kan overbrengen. En als je dan ook nog wint, dan kan dat het proces alleen maar versnellen."
Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!
De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!
'Eredivisie-club doet nog één ultieme poging voor oud-Ajax-keeper'
Video: Ter Stegen gespot op vliegveld, doelman onderweg naar Ajax
Maduro: "Hij kan de rol van Jordan Henderson op zich nemen"
Gunstige loting voor Ajax? Dit zijn de mogelijke tegenstanders
'Rulli onderweg naar Engeland; FC Twente-transfer bemoeilijkt'
Míchel ook kritisch op Ajax-uitblinker: "Dat was niet goed genoeg"
Kenneth Taylor en Gattuso weer vrienden na incident op training
Ajacied staat op onder Míchel: "Het doel is kampioen worden"
Nijhuis hoopt op oud-Ajacied als bondscoach: "Ik ben groot fan"
OFFICIEEL | Ajax zwaait Fitz-Jim uit, middenvelder naar Italië
'Ajax heeft eindelijk beet: nieuwe aanwinst dit weekend gepresenteerd'
Van Halst prijst: "Dat hebben we een tijdje niet gezien bij Ajax"
"Ajax heeft op allerlei manieren laten blijken hoe tevreden ze waren"
Ronald Koeman sentimenteel: "Rest is onbelangrijk in het leven"
Owen Wijndal blij na weer een basisplek: "Onkruid vergaat niet"
Koert Westerman wil spelregelwijziging Eredivisie: "Ik erger me"
Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!
Goodijk voorspelt Ajax-transfer: "Gaat Ajax mee aan de slag"
VIDEO: Ajax verslaat Vojvodina door magische hattrick Gloukh
Míchel verklapt transfer: "Weet dat kans groot is dat hij komt"
Tomiyasu verder in Eredivisie? "Zou goed passen bij hun spel"
'Bas Nijhuis onder vuur in Eredivisie': "Hij koketteert er mee"
Van Rooij naar Ajax? "Dan gaat er een streep door de tatoeage"
Ajax met volgende 11 spelers in de basis in return tegen Vojvodina
Goodijk geeft Ter Stegen-update: "Dat is nog steeds de verwachting"
'Vermoedelijke opstelling Ajax voor return tegen Vojvodina'
VIDEO | Woedende Gattuso stuurt Taylor weg bij training Lazio
Hier kijk je vanavond de return van Ajax tegen Vojvodina
'Salah-Eddine maakt miljoenentransfer, bedragen zijn al bekend'
'Voormalig Ajacied Rulli kan toptransfer naar Premier League maken'