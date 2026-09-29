Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Maduro enthousiast over Ajax-aanwinst: "Zocht oplossing vooruit"

Gijs Kila
bron: Kale & Kokkie
Hedwiges Maduro
Hedwiges Maduro Foto: © Pro Shots

Hedwiges Maduro is enthousiast over de komst van Yves Bissouma naar Ajax. De middenvelder wacht nog op zijn eerste minuten voor de Amsterdammers, maar Maduro kent hem uit zijn periode bij Tottenham Hotspur en denkt dat hij Ajax veel kan bieden.

Bissouma werd onlangs door Ajax aangetrokken, maar kwam tot dusver nog niet in actie voor zijn nieuwe club. Maduro heeft echter een duidelijk beeld van de kwaliteiten van de middenvelder. "Ik ken hem nog uit zijn Tottenham-tijd en toen vond ik hem echt goed spelen. Je denkt vaak dat hij een fysieke speler is en ballen verovert, maar ook aan de bal zocht hij vaak de oplossing vooruit. Hij ging dribbels aan, draaide weg. Ik had dus wel direct een positief gevoel", vertelt Maduro bij Kale & Kokkie.

De voormalig speler van Ajax ziet in Bissouma dus meer dan alleen een fysiek sterke controleur. Vooral zijn vermogen om ook in balbezit vooruit te denken en zelf met de bal meters te maken, is Maduro bijgebleven uit zijn periode in Engeland.

Maduro gaat daarnaast in op de ontwikkeling van Abdellah Ouazane. Het Ajax-talent breekt dit seizoen door en maakte onlangs zijn debuut voor Marokko. Volgens Maduro doet de jongeling er verstandig aan zijn toekomst voorlopig aan Ajax te verbinden. "Ik zou hem adviseren om hier nog bij te tekenen. Hij gaat zijn minuten toch wel maken en uiteindelijk gaat hij toch wel gekocht worden. Als hij zo door blijft gaan, gaat hij echt wel de top halen. Ik zou hem eerst adviseren om gewoon bij te tekenen en rust in zijn hoofd te creëren."

Gerelateerd:
Mexx Meerdink maakte in de Johan Cruijff Arena zijn debuut bij het Nederlands elftal

Mexx Meerdink naar Ajax? "Sommige spelers hebben prikkels nodig"

0
Josip Sutalo namens Lazio

Ajax ziet miljoenen lonken door Sutalo: "Vergroting op de kans"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Hedwiges Maduro Yves Bissouma Abdellah Ouazane
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Mexx Meerdink naar Ajax? "Sommige spelers hebben prikkels nodig"

Maduro enthousiast over Ajax-aanwinst: "Zocht oplossing vooruit"

Ajax ziet miljoenen lonken door Sutalo: "Vergroting op de kans"

Leonardo krijgt een waarschuwing: "Hij moet nu echt aan de bak"

Marciano Vink is niet tevreden: "Het was een beetje gezapig"

Prijzenpot KNVB-beker verhoogd, pak geld ligt klaar voor Ajax

'Ajax scoort matig in de lijst beste hooligans van Nederland'

Derksen over Weghorst: "Anders laten ze kans voor open doel liggen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws