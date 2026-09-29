Maduro enthousiast over Ajax-aanwinst: "Zocht oplossing vooruit"

Hedwiges Maduro is enthousiast over de komst van Yves Bissouma naar Ajax. De middenvelder wacht nog op zijn eerste minuten voor de Amsterdammers, maar Maduro kent hem uit zijn periode bij Tottenham Hotspur en denkt dat hij Ajax veel kan bieden.

Bissouma werd onlangs door Ajax aangetrokken, maar kwam tot dusver nog niet in actie voor zijn nieuwe club. Maduro heeft echter een duidelijk beeld van de kwaliteiten van de middenvelder. "Ik ken hem nog uit zijn Tottenham-tijd en toen vond ik hem echt goed spelen. Je denkt vaak dat hij een fysieke speler is en ballen verovert, maar ook aan de bal zocht hij vaak de oplossing vooruit. Hij ging dribbels aan, draaide weg. Ik had dus wel direct een positief gevoel", vertelt Maduro bij Kale & Kokkie.

De voormalig speler van Ajax ziet in Bissouma dus meer dan alleen een fysiek sterke controleur. Vooral zijn vermogen om ook in balbezit vooruit te denken en zelf met de bal meters te maken, is Maduro bijgebleven uit zijn periode in Engeland.