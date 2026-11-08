Maduro geeft tip voor luxeprobleem Ajax: "Hij is daarin sterker"

Hedwiges Maduro vraagt zich af wat het beste centrale duo bij Ajax momenteel is. Míchel heeft veel keuzes. Het koppel Dies Janse en Aaron Bouwman is daar één van. Dat werkte goed tegen FC Groningen.

"Zij gaven tegen Groningen weinig weg. Dat had ook te maken met het hele team", opent Hedwiges Maduro bij het Algemeen Dagblad. "Míchel zette Klaassen als extra middenvelder in, om de ruimtes kleiner te houden. Daar profiteerden zij als jong en talentvol duo ook van."

"Janse is fysiek sterker. Echt een centrale verdediger ook, vind ik. Bouwman is dat ook", analyseert hij. "Dat is relevant, omdat een trainer ook naar de backs zal kijken. Speel je met Anton Gaaei, die vaak vertrokken is, is het wellicht handiger om een centrale verdediger op te stellen die comfortabel is als hij meer aan de zijkant uitkomt."