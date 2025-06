Maduro geniet van Ajax-speler: "Hebben we weinig bij Oranje"

Twee spelers steken er volgens Maduro bovenuit, namelijk AZ-middenvelder Kees Smit en Feyenoord-verdediger Givairo Read. Laatstgenoemde is aanvoerder van Oranje onder 19. "Zijn timing is erg sterk", zegt Maduro bij de NOS. "Hij weet in de aanval precies wanneer hij naar voren moet komen en is comfortabel aan de bal. Hij heeft veel power, maar hij moet verdedigend soms nog iets harder worden."

Ook over de voorhoede, bestaande uit Aymen Sliti (Feyenoord), Ayoub Oufkir (Sparta Rotterdam) en Don-Angelo Konadu (Ajax), is Maduro te spreken. "Dit zijn hele technische spelers die een actie durven maken. Ze spelen met veel lef en kunnen ook zelf een doelpunt maken. Als je naar het grote Oranje kijkt, hebben we weinig buitenspelers die een man uitspelen. Zij kunnen dat", besluit hij vol lof.