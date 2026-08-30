Maduro heeft vertrouwen in Ajax-aanwinst: "Dat gaat hij wel brengen"

Met Amrabat heeft Ajax eindelijk de gewenste controlerende middenvelder binnen. "Na een lange tijd. Ze hebben het ook nodig, al anderhalf jaar lang. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen", reageert Maduro op het nieuws bij ESPN.

De analist durft niet te zeggen hoe de Marokkaans international er momenteel voorstaat. "Ik ben hem een beetje uit het oog verloren, maar hij heeft wel de kwaliteiten en kenmerken van een zes", meent hij. Amrabat werd afgelopen seizoen door Fenerbahce verhuurd aan Real Betis en was nu transfervrij.