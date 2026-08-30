Maduro heeft vertrouwen in Ajax-aanwinst: "Dat gaat hij wel brengen"
Hedwiges Maduro vindt Sofyan Amrabat een goede aanwinst voor Ajax. De middenvelder werd zondagochtend gepresenteerd door de Amsterdammers.
Met Amrabat heeft Ajax eindelijk de gewenste controlerende middenvelder binnen. "Na een lange tijd. Ze hebben het ook nodig, al anderhalf jaar lang. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen", reageert Maduro op het nieuws bij ESPN.
De analist durft niet te zeggen hoe de Marokkaans international er momenteel voorstaat. "Ik ben hem een beetje uit het oog verloren, maar hij heeft wel de kwaliteiten en kenmerken van een zes", meent hij. Amrabat werd afgelopen seizoen door Fenerbahce verhuurd aan Real Betis en was nu transfervrij.
"Hij zorgt ook voor balans. En ik hoop dat hij goed coacht, want hij heeft veel ervaring op het hoogste niveau", vervolgt de analist. "Hij is gehaald om de balans te bewaken. Zeker als Ajax op een voorsprong komt, heb je een speler nodig die zegt: we moeten compact blijven en hoeven niet per se meer doelpunten te maken."
Maduro vindt Amrabat wel een goede versterking voor de selectie van Míchel Sánchez. "Het is ook goed voor de jonge talenten. Zij worden beter door ervaren spelers. Je hebt ook ervaren spelers nodig. Je hebt spelers nodig die situaties herkennen en om zo wedstrijden te winnen. Dat gaat Amrabat wel brengen", besluit hij.
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Maduro heeft vertrouwen in Ajax-aanwinst: "Dat gaat hij wel brengen"
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