Maduro 'helemaal in de war' na Ajax-besluit: "Ik wist het wel"

PSV kreeg afgelopen zaterdag wederom een mokerslag te verwerken. Na de uitschakeling in de KNVB Beker werd er ook in competitieverband verloren van Go Ahead Eagles, waardoor de achterstand op Ajax nu maar liefst acht punten bedraagt.

Hedwiges Maduro denkt dat PSV mogelijk gebukt gaat onder de transferperikelen rondom de nodige PSV-spelers. Noa Lang wilde deze winter vertrekken naar Napoli en baalde dat hij in Eindhoven moest blijven. Daarnaast lopen de nodige spelers uit hun contract. En dat zou nog wel eens in het nadeel van PSV kunnen werken.

"Ik denk als speler en heb dit zelf ook meegemaakt", vertelt Maduro bij NOS Studio Voetbal. De voormalig Ajacied spreekt uit eigen ervaring. "Ajax wilde mij verkopen aan een Spaanse club, maar de trainer wilde dat niet. Ik wist het wel, de buitenwereld wist het niet. Ik was helemaal in de war. Moest ik nou weg of niet? Ik speelde minder en ging uiteindelijk in de winterstop."

Bij PSV kon Lang afgelopen transferwindow dus naar Napoli, terwijl spelers als Olivier Boscagli en Walter Benítez aan het einde van het seizoen transfervrij kunnen vertrekken. "Misschien is er al interesse, zijn ze dan met hun hoofd wel bij PSV? Dan kan je van slag raken. In de winterstop komen er clubs, een speler wil weg. Je weet ook niet wat er in de kleedkamer gebeurt en wat de spelers horen."