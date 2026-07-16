Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

Niek

Ajax wist zich onlangs definitief te versterken met Daley Blind, die vanwege een aflopend contract transfervrij kon vertrekken bij Girona. Hedwiges Maduro en Robert Maaskant verwachten dat de routinier een uitstekende aanwinst is voor de club uit Amsterdam. 

"Hij doet het niet meer voor zijn eigen carrière. Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven", vertelt Maduro in de podcast van Sportnieuws.nl. "Blind kan jonge spelers vertellen wat er nodig is om de top te halen. Je zag hem op zijn eerste training ook meteen de coaching oppakken. Alleen daarvan werd ik al vrolijk", vervolgt de voormalig profvoetballer.

Robert Maaskant, die eveneens te gast is bij de uitzending, toont zich eveneens enthousiast. "Ik vind Daley Blind een uitstekende speler. In de Eredivisie gaat hij zeker een absolute meerwaarde zijn", voorspelt hij. "Ik vond het wel wat fantasieloos van Ajax. Alleen, het scouten van jonge spelers is gewoon vreselijk moeilijk in deze markt, omdat al die Engelse, Spaanse, Duitse en Italiaanse clubs zich daar ook begeven. Dan kom je uiteindelijk bij Blind uit, die ook meer in de organisatie kan gaan doen. Al met al een uitstekende aankoop", besluit Maaskant. 

Gerelateerd:
Sean Steur in de Johan Cruijff Arena

Ajax casht: "Familie Steur is in 1 klap financieel onafhankelijk"

0
Nico Dijkshoorn

Dijkshoorn waarschuwt Ajax: "Ik heb er niet veel vertrouwen in"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Aaron Bouwman

Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajax-transfer: "Wanneer komen ze daar eens achter?"

0
Wout Weghorst in het shirt van FC Twente

Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"

0
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax casht: "Familie Steur is in 1 klap financieel onafhankelijk"

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

Dijkshoorn waarschuwt Ajax: "Ik heb er niet veel vertrouwen in"

Daley Blind ziet wat Ajax gemist heeft: "Dat moet terugkeren"

Janse looft Ajax-aanwinst: "Heerlijk om dat met hem te bespreken"

'Twee Italiaanse clubs denken aan het aantrekken van Tomiyasu'

El Ahmadi over Ajax-doelwit: "Is niet echt een gepolijste speler"

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws