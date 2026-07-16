Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"
Ajax wist zich onlangs definitief te versterken met Daley Blind, die vanwege een aflopend contract transfervrij kon vertrekken bij Girona. Hedwiges Maduro en Robert Maaskant verwachten dat de routinier een uitstekende aanwinst is voor de club uit Amsterdam.
"Hij doet het niet meer voor zijn eigen carrière. Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven", vertelt Maduro in de podcast van Sportnieuws.nl. "Blind kan jonge spelers vertellen wat er nodig is om de top te halen. Je zag hem op zijn eerste training ook meteen de coaching oppakken. Alleen daarvan werd ik al vrolijk", vervolgt de voormalig profvoetballer.
Robert Maaskant, die eveneens te gast is bij de uitzending, toont zich eveneens enthousiast. "Ik vind Daley Blind een uitstekende speler. In de Eredivisie gaat hij zeker een absolute meerwaarde zijn", voorspelt hij. "Ik vond het wel wat fantasieloos van Ajax. Alleen, het scouten van jonge spelers is gewoon vreselijk moeilijk in deze markt, omdat al die Engelse, Spaanse, Duitse en Italiaanse clubs zich daar ook begeven. Dan kom je uiteindelijk bij Blind uit, die ook meer in de organisatie kan gaan doen. Al met al een uitstekende aankoop", besluit Maaskant.
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