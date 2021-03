Geschreven door Jessica Westdijk 30 mrt 2021 om 15:03

In de serie Team van Toen op Ajax.nl blikken spelers terug op hun tijd bij Ajax en op één seizoen in het bijzonder. Met Hedwiges Maduro wordt teruggeblikt op het seizoen 2003/2004, toen hij in de A1 van Ajax speelde.

Danny Blind was destijds de trainer van dat elftal: “Blind heeft mij gevormd. Hij zorgde voor een stukje leiderschap en sprak heel veel met me. Hij zorgde ervoor dat ik wist wat mijn sterke en minder sterke kanten waren. Daardoor kon ik daarop inspelen en slimmer spelen. Mijn speelstijl was vergelijkbaar met die van Daley Blind. In dat seizoen in de A1 heb ik veruit het meest geleerd als voetballer.”

Nu is Maduro zelf op weg om trainer te worden. Dit seizoen is hij actief als trainer van Almere City O21. Zijn droom is echter om in de toekomst bij Ajax aan de slag te gaan: “Net als ik deed in mijn spelerscarrière wil ik slimme stappen zetten. Ik werk liever bij een club waar niet alles perfect geregeld is. Dan ben ik verplicht om flexibel te zijn, wat heel leerzaam is. Over twee jaar hoop ik mijn UEFA Pro te halen en daarmee overal te kunnen werken. Ik hoop in Spanje of bij Ajax aan de slag te mogen als hoofdtrainer.”