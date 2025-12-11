Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Maduro kijkt naar winnend Ajax: "Dat hoort eigenlijk ook zo"

Arthur
bron: Voetbalpraat
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere) Foto: © Pro Shots

Hedwiges Maduro was onder de indruk van het optreden van Ajax woensdagavond tegen FK Qarabag. De oud-Ajacied sprak hierover in Voetbalpraat op ESPN. Hoewel de Amsterdammers aanvankelijk op achterstand kwamen, deed dat volgens Maduro niets af aan hun spel.

"Daarvoor begonnen ze al vrij aardig. Er waren een aantal goede aanvallen en schotkansen," aldus Maduro. "Ze konden het vaak nog iets beter uitspelen. Maar bij de goals in de tweede helft deden ze het goed. Vooral bij de 2-3 van Gaaei werd er echt goed gespeeld. Mokio maakte een diepteloopactie, bal naar de as, even wachten en de bal op het juiste moment meegeven. Gaaei schoot hem goed in."

Ook Ajax-talent Sean Steur viel op met zijn assist op de gelijkmaker van Kasper Dolberg. Maduro complimenteert de jonge middenvelder: "Hij tikte hem er bewust met buitenkant rechts doorheen. Je wilt tegenwoordig al snel complimenten uitdelen, omdat je dit heel lang niet hebt gezien. Het lijkt een simpel balletje, maar hij speelt hem toch naar voren en schakelt twee spelers uit. Dolberg doet de rest ook vloeiend. Wegdraaien en keihard in de korte hoek schieten. Dat was een mooie goal."

"Ik heb Ajax voor het eerst sinds tijden weer in een bepaalde opzet gezien. Inspelen, laten vallen, een steekbal en dan een voorzet of schieten," vervolgt de voormalig middenvelder van de Amsterdamse club. "Zo veel aanvallen heb ik lang niet gezien. Er was weer spelvreugde. Ze vonden het volgens mij ook echt gewoon leuk op het veld en dat hoort eigenlijk ook zo."

Gerelateerd:
Kasper Dolberg

Kasper Dolberg nog niet overtuigd: "Het is moeilijk te zeggen"

0
Stije Resink viert gelijkmaker tegen FC Twente

'Ajax wil werk maken van Stije Resink': "Een prioriteitsdoelwit"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Ajacied: "Dat is natuurlijk verschrikkelijk"

0
Jan van Staa en Tijmen van Wissing

"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"

0
Wim Kieft

Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd