Maduro kijkt naar winnend Ajax: "Dat hoort eigenlijk ook zo"

Hedwiges Maduro was onder de indruk van het optreden van Ajax woensdagavond tegen FK Qarabag. De oud-Ajacied sprak hierover in Voetbalpraat op ESPN. Hoewel de Amsterdammers aanvankelijk op achterstand kwamen, deed dat volgens Maduro niets af aan hun spel.

"Daarvoor begonnen ze al vrij aardig. Er waren een aantal goede aanvallen en schotkansen," aldus Maduro. "Ze konden het vaak nog iets beter uitspelen. Maar bij de goals in de tweede helft deden ze het goed. Vooral bij de 2-3 van Gaaei werd er echt goed gespeeld. Mokio maakte een diepteloopactie, bal naar de as, even wachten en de bal op het juiste moment meegeven. Gaaei schoot hem goed in."

Ook Ajax-talent Sean Steur viel op met zijn assist op de gelijkmaker van Kasper Dolberg. Maduro complimenteert de jonge middenvelder: "Hij tikte hem er bewust met buitenkant rechts doorheen. Je wilt tegenwoordig al snel complimenten uitdelen, omdat je dit heel lang niet hebt gezien. Het lijkt een simpel balletje, maar hij speelt hem toch naar voren en schakelt twee spelers uit. Dolberg doet de rest ook vloeiend. Wegdraaien en keihard in de korte hoek schieten. Dat was een mooie goal."

"Ik heb Ajax voor het eerst sinds tijden weer in een bepaalde opzet gezien. Inspelen, laten vallen, een steekbal en dan een voorzet of schieten," vervolgt de voormalig middenvelder van de Amsterdamse club. "Zo veel aanvallen heb ik lang niet gezien. Er was weer spelvreugde. Ze vonden het volgens mij ook echt gewoon leuk op het veld en dat hoort eigenlijk ook zo."