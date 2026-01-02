Maduro kritisch: "Vraag is of zij allemaal Heitinga-soldaten waren"

John Heitinga werd afgelopen zomer aangesteld als hoofdtrainer van Ajax, maar na een paar maanden moest het clubicoon alweer vertrekken. Heitinga liet bij zijn komst weten voor het kampioenschap te gaan en dat was volgens Hedwiges Maduro achteraf niet zo'n handige uitspraak.

Maduro plaatst echter ook een kanttekening. "Zo'n uitspraak wordt niet zomaar gedaan", zegt de oud-Ajacied bij Sportnieuws.nl. "Dat is besproken met de directeuren, daar ben ik zeker van. Zij moesten bepalen: hoe gaan we spelen, wat wordt het doel na Farioli? En ze kozen voor Ajax-voetbal."

Volgens Maduro was de directie daar echter niet realistisch mee. "Met de aankopen die zijn gekomen en de posities die niet goed ingevuld zijn, was het vanaf het begin al heel erg moeilijk voor Heitinga", aldus Maduro.

"Je hebt nog geen vast team om je heen als staf en dat moet je nog ondervinden", vervolgt hij. "De vraag is of zijn staf allemaal Heitinga-soldaten waren. In het seizoen waren ze nog zoekende naar mensen in een staf. Niks was af. Dan word je afgerekend omdat de uitspraken al gedaan zijn. Dat is wel erg lastig."