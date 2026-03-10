Maduro meent dat Grim zelf opstapte: "Volgens mij heeft hij..."

Hedwiges Maduro denkt dat Fred Grim zelf ook heeft ingezien dat zijn positie bij Ajax niet langer houdbaar was. Volgens de oud-voetballer van de Amsterdammers heeft Grim mogelijk zelf aangegeven dat er verandering nodig was.

"Ik denk dat Fred Grim het misschien zelf ook heeft aangegeven en gezien dat er verandering nodig is", zegt Maduro in een interview met de NOS. "Volgens mij heeft hij het intern wel aangegeven bij Cruijff. Van daaruit hebben ze het zo opgelost." Ajax maakte zondagavond bekend dat Óscar García de taken van Grim overneemt.

Maduro verwacht dat García vooral pragmatisch zal zijn in zijn aanpak bij Ajax. Volgens hem draait het in de slotfase van het seizoen vooral om resultaat. "Garcia is voor de korte termijn. Het gaat nu alleen maar om resultaat en punten pakken, en hoe maakt niet uit", zegt Maduro. "Het is wel een trainer die kijkt: wat voor materiaal heb ik en hoe kunnen we winnen? Dat gaat op zijn manier en iedereen moet daar naar luisteren. Dat is wel iets wat de groep kan voelen, dat ze denken: dit hebben we nog niet geprobeerd en misschien kunnen we zo weer winnen."

Volgens de voormalig international is bij Jong Ajax al te zien geweest hoe García werkt. Daar koos de trainer volgens Maduro voor een meer verdedigende speelstijl om punten te pakken. "Op basis van de wedstrijden bij Jong Ajax is mijn indruk dat hij realistisch naar voetbal kijkt en een manier vindt om wedstrijden te winnen. Ze zijn wat meer gaan verdedigen en meer op eigen helft gaan spelen. Ruimtes klein maken en vanuit de omschakeling spelen. Misschien kun je dat ook wel verwachten bij het eerste elftal."

Maduro denkt bovendien niet dat Ajax-supporters daar moeite mee zullen hebben als het resultaat goed is. "Het zijn maar acht wedstrijden. Ik denk dat het publiek blij is als ze tweede worden. Het maakt dan niet uit hoe."