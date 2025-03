Maduro noemt 'heel groot verschil' bij Ajax: "Zie je niet op TV"

"Ik kijk vooral naar dit seizoen, dus complimenten aan Farioli voor hoe hij de verdediging heeft neergezet. Zeker als ze op eigen helft komen te staan, daar kijk ik vooral naar", opent Maduro bij de NOS. "Het is vooral de tegenstander af en toe aan de bal laten, ook tegen Almere vandaag. Ajax kan dit seizoen gewoon inzakken, het doel verdedigen. Niet zomaar uitstappen. Ze blijven geduldig en soms komt zelfs de zes er tussen staan", zegt Maduro.

Andere trainers speelden op balbezit, terwijl Farioli hier veel minder waarde aan hecht. "Ajax hoeft dit seizoen niet zo snel mogelijk de bal terug te hebben. Dat is wel echt een groot verschil", aldus Maduro, die ook Remko Pasveer als een succesfactor ziet. "Ik denk dat Pasveer een heel groot verschil is. Complimenten aan Pasveer. Hij zet alles goed neer. Dat zie je natuurlijk niet op tv, maar hij voorkomt veel voorzetten, hij voorkomt schoten op doel. Hij brengt ook rust aan de laatste lijn".



Pasveer kwam zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen Almere City niet in actie waardoor Matheus keepte. Theo Janssen is geen fan. "Ik heb hem vandaag zien meevoetballen, dat hield niet over. Heel slordig in de passing, heel veel ballen die hij half raakte en zo bij Almere in de voet schoot. Ik was niet echt onder de indruk. Ik heb het gevoel dat als Pasveer erin staat, dat er in ieder geval meer rust is."

Maduro sluit zich daar geheel bij aan. "Dat zijn allemaal factoren die bij het verdedigen horen. Dat is een verschil en misschien ook echt Italiaans. Daar is Farioli, denk ik, toch wel echt een meester in", zo besluit hij.