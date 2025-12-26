AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Maduro onder de indruk van Ajacied: "Hij sprong er echt uit"

Max
bron: NOS
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere) Foto: © Pro Shots

Hedwiges Maduro is erg onder de indruk van Youri Baas. De voormalig profvoetballer vond de verdediger het afgelopen jaar de beste Ajacied. 

Baas werd door Francesco Farioli verrassend ingezet als centrale verdediger en is daar inmiddels niet meer weg te denken. "Hij sprong er echt uit bij Ajax. Hij is stabiel. Baas scoort altijd een voldoende", stelt Maduro in gesprek met NOS. "Ook toen het slecht ging, was hij een van de sterkhouders en nam hij Ajax bij de hand, ook al ging dat niet altijd even goed."

Ajax kende een 2025 met pieken en dalen, maar Baas maakte volgens Maduro een stabiele indruk. Het jeugdproduct van de Amsterdammers is vooral aan de bal van grote waarde voor de ploeg van Fred Grim. "Zijn toegevoegde waarde zit echt in de opbouw. Daarin is hij ijzersterk", besluit de clubloze oefenmeester. 

Gerelateerd:
Francesco Farioli

'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"

0
Peter Bosz

Bosz sprak met Sven Mislintat: "Ontbrak volledig tussen ons"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Youri Baas
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd