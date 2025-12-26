Maduro onder de indruk van Ajacied: "Hij sprong er echt uit"

Baas werd door Francesco Farioli verrassend ingezet als centrale verdediger en is daar inmiddels niet meer weg te denken. "Hij sprong er echt uit bij Ajax. Hij is stabiel. Baas scoort altijd een voldoende", stelt Maduro in gesprek met NOS. "Ook toen het slecht ging, was hij een van de sterkhouders en nam hij Ajax bij de hand, ook al ging dat niet altijd even goed."

Ajax kende een 2025 met pieken en dalen, maar Baas maakte volgens Maduro een stabiele indruk. Het jeugdproduct van de Amsterdammers is vooral aan de bal van grote waarde voor de ploeg van Fred Grim. "Zijn toegevoegde waarde zit echt in de opbouw. Daarin is hij ijzersterk", besluit de clubloze oefenmeester.