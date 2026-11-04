Maduro onder de indruk van Ajax-duo: "Een interessant koppel"
Míchel Sanchez heeft nog altijd geen ideaal centraal verdedigend duo gevonden. Hedwigos Maduro denkt dat er met Thilo Kehrer en Youri Baas in ieder geval genoeg voetbal in het elftal zal zitten.
"In alle vier de wedstrijden dat zij samenspeelden, creëerde Ajax meer kansen. Uit bij Fortuna was het heel dominant en thuis tegen Excelsior was er zelfs 81 procent balbezit", zegt Maduro in het Algemeen Dagblad. "Wat zij gemeen hebben, is dat ze een beetje tussen een back en centrale verdediger in zitten."
"Kehrer is sterk in de duels. Wel liet hij zich bij de 1-1 van NEC voorbij snellen. Bij de 1-2 van Excelsior gebeurde dat ook een beetje. Daar kon Baas ook meer doen", meent Maduro. "Hij bewaakte de spits, maar had hem met een paar duwtjes vooraf, bij Ter Stegen weg kunnen houden."
"Ik vind dit best een interessant koppeltje. Vroeger had je Jaap Stam en Frank de Boer. De stopper en de bouwer. Dat werkte uitstekend", weet hij nog. "Toen Jaap naar Ajax kwam, stond ik vaak naast ’m. Zeker als de tegenstander zwakker was."
"Bij Ajax kan Míchel nu ook met poppetjes schuiven. Wat verwacht je? De lange bal? Dan kom je denk ik sneller bij zo’n koppel uit", besluit hij.
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