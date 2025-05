Maduro onthult gesprekken met Premier League club: "Die lopen"

Hedwiges Maduro, voormalig Ajax-speler en interimtrainer is druk bezig met het verkennen van zijn toekomst in het trainersvak. De voormalig Oranje-international voert gesprekken met meerdere clubs, waaronder teams uit de Keuken Kampioen Divisie én het Engelse Aston Villa, dat strijdt om de Champions League.

"Ik ben in gesprek met clubs," laat hij weten bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Zowel in Nederland als in het buitenland en zowel als assistent of als hoofdtrainer. Dus ja, ik ben lekker bezig."

Over de gesprekken blijft Maduro nog voorzichtig. "Als ik echt met een club ga praten, dan kan ik wat mededelen," zegt hij. "Hans, dan ben jij de eerste die ik bel. Het hangt van de club af. Maar ook andere clubs. Ik wil weten hoe de organisatie bij de club is, hoe er gewerkt wordt. Dat zal altijd het eerste gesprek zijn."

Ook een rol in de Premier League is een serieuze optie. "Ik ben ook bij Aston Villa geweest, bij mijn oude coach Unai Emery," vertelt hij. "In de week van de Premier League en de wedstrijden tegen Paris Saint-Germain en Newcastle. Toen heb ik mee mogen kijken en het strijdplan gezien. Dat was geweldig. Die gesprekken zijn er ook wel geweest. Die lopen nog."