Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Ik begrijp niet waarom die duels zo vroeg moeten worden gepland"

Niek
Hedwiges Maduro
Hedwiges Maduro Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het donderdagavond in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FK Vojvodina en Hedwiges Maduro beseft welke belangen er op het spel staan. De voormalig profvoetballer kan zich nog goed herinneren dat hij met de club uit Amsterdam werd uitgeschakeld door Dinamo Zagreb. 

"Bij Dinamo deed Luka Modric nog mee. Toen was-ie al heel goed, maar we hadden niet mogen verliezen", vertelt hij op de website van het AD. "Het probleem met die voorrondes is dat je heel vroeg in het seizoen moet pieken. Ik begrijp nog steeds niet waarom die duels per se zo vroeg moeten worden gepland. Trainers en spelers moeten nog aan elkaar wennen, de automatismen moeten er nog in worden geslepen", constateert Maduro.

"Zoiets kan soms maanden duren. Zeker met een nieuwe trainer", vervolgt hij realistisch. "Het is net alsof je op school weer aan een compleet nieuw hoofdstuk begint, over weer iets heel anders dat je je eigen moet maken. Hoe meer nieuwe spelers, hoe langer dat duurt", waarschuwt Maduro, die weet dat de buitenwacht er anders over denkt. "Iedereen verwacht dat Ajax zal winnen. Omdat het Ajax is. Het logo verandert niet, maar alles daarachter wel. Dat vertekent soms de verwachtingen die je van de club hebt", besluit Maduro. 

Zet in op Ajax in Europa!

Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Opstelling Ajax bekend: Deze elf namen starten tegen Vojvodina

0
Het Karadjordjestadion (van FK Vojvodina) in Novi Sad

"Zukic is niet de enige speler waar Ajax voor gewaarschuwd is"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Opstelling Ajax bekend: Deze elf namen starten tegen Vojvodina

"Zukic is niet de enige speler waar Ajax voor gewaarschuwd is"

Goodijk: "Ounahi kan daar een stuk meer verdienen dan bij Ajax"

"Ik begrijp niet waarom die duels zo vroeg moeten worden gepland"

Trainer Vojvodina: "Ze hebben zo'n 30 miljoen euro uitgegeven"

Driessen tipt Ajax: "Dan worden spelers drie keer zoveel waard"

"Ajax lijkt nu alles op alles te zetten om PSV te achterhalen"

Gluscevic juicht voor Vojvodina: "Toen had Ajax het ook al lastig"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws