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"Ik begrijp niet waarom die duels zo vroeg moeten worden gepland"

Niek
Hedwiges Maduro
Hedwiges Maduro Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het donderdagavond in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FK Vojvodina en Hedwiges Maduro beseft welke belangen er op het spel staan. De voormalig profvoetballer kan zich nog goed herinneren dat hij met de club uit Amsterdam werd uitgeschakeld door Dinamo Zagreb. 

"Bij Dinamo deed Luka Modric nog mee. Toen was-ie al heel goed, maar we hadden niet mogen verliezen", vertelt hij op de website van het AD. "Het probleem met die voorrondes is dat je heel vroeg in het seizoen moet pieken. Ik begrijp nog steeds niet waarom die duels per se zo vroeg moeten worden gepland. Trainers en spelers moeten nog aan elkaar wennen, de automatismen moeten er nog in worden geslepen", constateert Maduro.

"Zoiets kan soms maanden duren. Zeker met een nieuwe trainer", vervolgt hij realistisch. "Het is net alsof je op school weer aan een compleet nieuw hoofdstuk begint, over weer iets heel anders dat je je eigen moet maken. Hoe meer nieuwe spelers, hoe langer dat duurt", waarschuwt Maduro, die weet dat de buitenwacht er anders over denkt. "Iedereen verwacht dat Ajax zal winnen. Omdat het Ajax is. Het logo verandert niet, maar alles daarachter wel. Dat vertekent soms de verwachtingen die je van de club hebt", besluit Maduro. 

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