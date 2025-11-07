Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Maduro over Heitinga-opvolger: "Guardiola en Xavi bijvoorbeeld"

Amber
bron: NOS
Hedwiges Maduro
Hedwiges Maduro Foto: © BSR Agency

Na het ontslag van John Heitinga wordt er volop gespeculeerd over wie Ajax moet gaan leiden. Hedwiges Maduro, die twee jaar geleden nog assistent- en interim-trainer was in Amsterdam, ziet vooral behoefte aan een trainer die de jonge spelersgroep beter kan maken.

"Deze spelers zijn ontzettend gebaat bij ontwikkeling", zegt Maduro bij de NOS. "Het is een jonge groep. Het zijn geen jongens die alles al weten en hebben meegemaakt, dus ik denk dat ze een trainer moeten zoeken die ze kan drillen. Een echte veldtrainer."

Als voorbeeld noemt Maduro Francesco Farioli, de Italiaan die Ajax afgelopen zomer verliet voor FC Porto. "Farioli was ook zo’n driller, waar het heel duidelijk bij was hoe er gespeeld moest worden. Het type trainer dat Ajax nu aanstelt, is naar mijn idee het belangrijkst."

Na het vertrek van Farioli benadrukte de clubleiding het belang van het zogeheten Ajax-DNA, de reden dat Heitinga destijds werd aangesteld. Maduro vindt dat de opvolger niet per se uit de Ajax-school hoeft te komen.

"Ajax-DNA kan ook van een buitenlandse trainer komen, die de kwaliteiten bezit om dat DNA in het spel te krijgen", legt hij uit. "Guardiola en Xavi bijvoorbeeld, die hebben ook gewoon dat DNA. Daar hoef je zeker geen Nederlander voor te zijn."

Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga ontslagen bij Ajax: "Hij was boos en zeer teleurgesteld"

0
Erik ten Hag

Ten Hag krijgt advies: "Ga je niet in een transferwindow krijgen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Hedwiges Maduro
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd