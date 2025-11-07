Maduro over Heitinga-opvolger: "Guardiola en Xavi bijvoorbeeld"

Na het ontslag van John Heitinga wordt er volop gespeculeerd over wie Ajax moet gaan leiden. Hedwiges Maduro, die twee jaar geleden nog assistent- en interim-trainer was in Amsterdam, ziet vooral behoefte aan een trainer die de jonge spelersgroep beter kan maken.

"Deze spelers zijn ontzettend gebaat bij ontwikkeling", zegt Maduro bij de NOS. "Het is een jonge groep. Het zijn geen jongens die alles al weten en hebben meegemaakt, dus ik denk dat ze een trainer moeten zoeken die ze kan drillen. Een echte veldtrainer."

Als voorbeeld noemt Maduro Francesco Farioli, de Italiaan die Ajax afgelopen zomer verliet voor FC Porto. "Farioli was ook zo’n driller, waar het heel duidelijk bij was hoe er gespeeld moest worden. Het type trainer dat Ajax nu aanstelt, is naar mijn idee het belangrijkst."

Na het vertrek van Farioli benadrukte de clubleiding het belang van het zogeheten Ajax-DNA, de reden dat Heitinga destijds werd aangesteld. Maduro vindt dat de opvolger niet per se uit de Ajax-school hoeft te komen.

"Ajax-DNA kan ook van een buitenlandse trainer komen, die de kwaliteiten bezit om dat DNA in het spel te krijgen", legt hij uit. "Guardiola en Xavi bijvoorbeeld, die hebben ook gewoon dat DNA. Daar hoef je zeker geen Nederlander voor te zijn."