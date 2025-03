Maduro over Steijn: "Hij praatte nu slecht over me als mens"

Hedwiges Maduro werd in de zomer van 2023 aangesteld als assistent-trainer van Maurice Steijn bij Ajax. In oktober werd er afscheid genomen van Steijn, waarna de huidig trainer van Sparta Rotterdam flink uithaalde naar Maduro.

Zo zei Steijn dat Maduro informatie lekte. "Ik vond het jammer dat hij het achteraf over loyaliteit had", reageert Maduro nu via Voetbal International. "Daar kon ik me niet in vinden. Iedereen mag tegen me zeggen dat ik een slechte coach ben, maar hij praatte nu slecht over me als mens. Dat vind ik niet passen en ik ben het er niet mee eens. Intern wist iedereen hoe het zat."

"Ik was júíst degene die extra veel voor hem deed. Ik heb met de video-analyse-afdeling heel lang gezeten om al die nieuwe spelers goed in kaart te brengen. Wat precies de kwaliteiten waren", gaat Maduro verder. "De instelling was: ja, de situatie is even shit, maar hoe kunnen we dit toch positief draaien? Daarom steekt het wel."

Steijn twijfelde aan de loyaliteit van Maduro, terwijl de voormalig voetballer bij persoonlijkheidstesten altijd de loyalist is. "Daar heb ik wel een beetje om moeten lachen. Ik heb nog geprobeerd om het te lijmen, maar hij zag of voelde het allemaal anders. Dat is ook niet erg, hoor. Maar op menselijk niveau heeft het wel pijn gedaan. Mijn omgeving trok het zich heel erg aan en herkende zich niet in het beeld dat hij schiep. Ik heb dit nooit met iemand gehad, ik heb eigenlijk alleen maar positieve ervaringen met mensen."

"Dus ik maak me er inmiddels ook niet meer zo druk om. Het is één iemand. En het leuke van de voetballerij is dat je elkaar altijd weer tegenkomt. Je kunt maar beter goed zijn met iedereen. Ik wens hem daarom ook succes met alles in zijn carrière. Het is gewoon niet gelukt en dat ligt niet aan mij. Er zijn andere factoren waarom het niet gelukt is", aldus Maduro.