2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Maduro over zoektocht naar trainer: "Ik denk dat hij dat wel kan"

Gijs Kila
bron: Ajax Showtime
Hedwiges Maduro in Amsterdam
Hedwiges Maduro in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Hedwiges Maduro vindt dat Ajax de komende periode duidelijke keuzes moet maken voor zowel de korte als de lange termijn. Volgens de voormalig speler en interim-trainer van de Amsterdammers heeft de club behoefte aan een heldere voetbalvisie die jarenlang als leidraad kan dienen.

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor Jordi Cruijff, die op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer. Maduro kijkt daarbij vooral naar de kwaliteiten van een trainer en niet naar diens afkomst. "Als je naar Ajax zou gaan, moet je het wel kunnen koppelen aan resultaat", zegt hij over de zoektocht naar een nieuwe coach.

Een van de namen die wordt genoemd, is die van Míchel. De Spanjaard maakte indruk bij Girona FC en heeft volgens Maduro laten zien dat hij een ploeg snel naar zijn hand kan zetten. "Míchel is de meest ervaren en zit al lang bij Girona. Dat zegt ook iets. Hij heeft de Champions League gehaald en dat jaar speelden ze erg goed. Ze wonnen van FC Barcelona en Real Madrid en maakten veel goals."

Hoewel Girona afgelopen seizoen minder succesvol was, blijft Maduro overtuigd van de kwaliteiten van de trainer. "Hij is dit seizoen dan wel gedegradeerd, maar toch moet je kijken naar wat een trainer kan. Een speelstijl in een ploeg krijgen vanaf dag één is het allerbelangrijkst en ik denk dat een Míchel dat wel kan. Het allerbelangrijkste is dat het team gelijk in jouw visie gelooft."

Naast de trainerskwestie ziet Maduro ook een belangrijke uitdaging op transfergebied. Door het mislopen van de Champions League-inkomsten kan Ajax voor lastige keuzes komen te staan, bijvoorbeeld rondom Mika Godts. "Dan moet je wel een goede vervanger hebben", stelt Maduro. "Hij presteerde afgelopen seizoen op de top van zijn kunnen en speelde in een speelstijl die voor hem gemaakt is."

Volgens de oud-middenvelder hangt de toekomstwaarde van Godts sterk samen met de speelwijze van de nieuwe trainer. "Stel dat je een nieuwe trainer haalt en die zegt: Godts, jij gaat weer helemaal aan de buitenkant spelen, zoals Farioli wilde, dan is hij niet zo goed als hij nu is."

Maduro denkt daarom dat Ajax een eventueel verkoopscenario serieus moet overwegen als er een aantrekkelijk bod binnenkomt. "Dan kan zijn waarde weer dalen, omdat hij niet zoveel goals gaat maken en assists gaat geven. Als jij als Ajax een groot bedrag krijgt, dan moet je er wel over nadenken."

