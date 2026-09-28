Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

Hedwiges Maduro is erg te spreken over Menno Geelen. De analist vindt het goed dat de directeur van Ajax afziet van een bonus.

Vorige week werd bekend dat Geelen op eigen initiatief afziet van een bonus van maximaal 125 duizend euro. De premie wordt gebaseerd op behaalde doelstellingen. "De afgesproken persoonlijke en organisatie doelstellingen zijn behaald", reageerde Geelen eerder. "Maar ik vond dat voor afgelopen seizoen niet opwegen tegen de zeer teleurstellende sportieve resultaten en de bestuurlijke en trainerswisselingen die er onder mijn eindverantwoordelijkheid zijn geweest."

"Je hebt mensen, daar is hij er één van, die aan de club en niet aan zichzelf denken. Het klinkt heel simpel, maar dat is het allerbelangrijkste", reageert Maduro in Kale & Kokkie."Je kunt de mensen die eerst aan de club en dan aan zichzelf denken er echt uitpikken. Zij kunnen zich wegcijferen als dat goed is voor de club."