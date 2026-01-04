Kon Veel Minder De Podcast
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Maduro reageert met de nodige humor op berichten: "Ik ben oké"

Gijs Kila
bron: X (voorheen Twitter)
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere) Foto: © Pro Shots

Hedwiges Maduro heeft zondag met een knipoog gereageerd op opvallende berichten op sociale media. De oud-international liet via X weten dat hij nog altijd "een vrije man" is, nadat meerdere volgers dachten dat hij was opgepakt.

De verwarring ontstond door het nieuws uit Venezuela, waar president Nicolás Maduro zaterdagochtend samen met zijn vrouw in Caracas werd opgepakt. Enkele gebruikers op X haalden de twee Maduro’s door elkaar, wat leidde tot vragen aan het adres van de Nederlandse trainer.

Maduro kon de misvatting wel waarderen en reageerde met humor. "Mij krijg je niet zomaar te pakken, kortom ik ben oké. Op het middenveld was ik vaak de ‘vrije man’ en gelukkig ben ik dat nu nog steeds", schreef hij in zijn bericht.

