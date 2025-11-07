Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Maduro spreekt steun uit: "Oproep van supporters was het einde"

Amber
bron: Sportnieuws
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere) Foto: © Pro Shots

Hedwiges Maduro ziet de frustratie onder de Ajax-fans als doorslaggevend voor het ontslag van John Heitinga. De oud-Ajacied stelt dat de positie van de trainer onhoudbaar werd toen de fanatieke achterban openlijk om een vertrek riep.

"Het geluid van de supporters, dat is de druppel geweest. Als je naar de resultaten kijkt was het ook niet goed. Het was een optelsom waar de oproep van de supporters het einde van was", vertelt Maduro aan Sportnieuws.

Maduro, die zelf twee wedstrijden voor Ajax op de bank zat na het vertrek van Maurice Steijn, heeft begrip voor Heitinga. "Het is een jongen van de club en hij wil Ajax helpen, maar dat is niet gelukt. Het is super lastig voor hem", aldus de oud-international.

Volgens Maduro ligt de verantwoordelijkheid voor de teleurstellende resultaten niet volledig bij Heitinga. "Je begint vol enthousiasme aan zo'n klus en dan denk je er wat van te maken, maar gaandeweg kom je achter zaken. Een trainer kan niets doen aan een selectiesamenstelling. Je weet niet wat er aan de voorkant gezegd is, misschien was hij ook wel niet tevreden over de staf-indeling", besluit Maduro.

Gerelateerd:
Remko Pasveer

'Ervaren en coachende' Pasveer krijgt kritisch: "Met gegrabbel"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Kroes over ontslag Heitinga: "Dit zijn onze eigen bevindingen"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax historie & oud-spelers Ajax supporters en sfeer Het laatste Ajax Nieuws Hedwiges Maduro John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd