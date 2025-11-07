Maduro spreekt steun uit: "Oproep van supporters was het einde"

Hedwiges Maduro ziet de frustratie onder de Ajax-fans als doorslaggevend voor het ontslag van John Heitinga. De oud-Ajacied stelt dat de positie van de trainer onhoudbaar werd toen de fanatieke achterban openlijk om een vertrek riep.

"Het geluid van de supporters, dat is de druppel geweest. Als je naar de resultaten kijkt was het ook niet goed. Het was een optelsom waar de oproep van de supporters het einde van was", vertelt Maduro aan Sportnieuws.

Maduro, die zelf twee wedstrijden voor Ajax op de bank zat na het vertrek van Maurice Steijn, heeft begrip voor Heitinga. "Het is een jongen van de club en hij wil Ajax helpen, maar dat is niet gelukt. Het is super lastig voor hem", aldus de oud-international.

Volgens Maduro ligt de verantwoordelijkheid voor de teleurstellende resultaten niet volledig bij Heitinga. "Je begint vol enthousiasme aan zo'n klus en dan denk je er wat van te maken, maar gaandeweg kom je achter zaken. Een trainer kan niets doen aan een selectiesamenstelling. Je weet niet wat er aan de voorkant gezegd is, misschien was hij ook wel niet tevreden over de staf-indeling", besluit Maduro.