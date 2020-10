Geschreven door Auke Kooreman 21 okt 2020 om 11:10

Oud-Ajacied Hedwiges Maduro stroomde vanuit de jeugd in de 2004 in de selectie van Ajax 1. Onder Ronald Koeman en Danny speelde de middenvelder veel wedstrijden. Na 5 wedstrijden in Ajax 1 werd hij al opgeroepen door Marco van Basten voor het Nederlandse elftal en stond zijn hele carrière op zijn kop. Nu is oud-Ajacied actief als coach bij Almere City onder-19 en bij FOX Sports.

Maduro zag Ajax zondagmiddag met 5-1 van Heereveen winnen en vond het middenveld heel goed spelen. “Het middenveld was energiek en je zag duidelijk dat Klaassen de twee jonkies goed communicatief goed aanstuurde,” aldus de oud-Ajacied.

Na afloop blikte FOX Sports al even vooruit op woensdagavond. Pascal Kamperman en Maduro waren het eens dat Ajax na het verlies tegen Groningen een nieuwe impuls nodig had. Klaassen was die nieuwe impuls en deed dat dan ook erg goed. Het leek erop dat Klaassen nooit weg is geweest.

Woensdag gaat Champions league weer van start, maar de vraag vooral is hoe gaat de opstelling eruit zien. Tijdens de nabespreking hadden Kamperman en Maduro het daar ook nadrukkelijk over. “Ik denk dat Dusan Tadic tegen Liverpool weer naar de punt verhuist en Antony of David Neres op rechts,” vertelt Maduro. Het middenveld is nog een groot vraagteken, maar de voormalig middenvelder hoopt op hetzelfde middenveld als tegen Heerenveen, maar houdt Alvarez wel in zijn achterhoofd. “Alvarez zet Erik ten Hag er vaak aan in voor de ervaring, verbinding en vastigheid, maar we gaan het zien,” vertelt hij tegen zijn collega Kamperman.

Nu Antony niet inzetbaar blijkt te zijn, is dat geen optie meer. Maduro verwacht dus dat de opstelling er als volgt uit komt te zien: André Onana, Nicolas Tagliafico, Daley Blind, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch/Edson Alvarez, Mohammed Kudus, Quincy Promes, Dusan Tadic, Antony/David Neres.