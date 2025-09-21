AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Maduro tempert verwachtingen: "Weten niet wat er allemaal speelt"

Tom
bron: NOS
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere) Foto: © Pro Shots

Waar Rafael van der Vaart fel uithaalt naar het beleid van zowel Ajax als PSV als het gaat om dure aankopen, heeft Hedwiges Maduro daarin een heel andere mening. In gesprek met de NOS laat hij weten dat nieuwe spelers simpelweg tijd nodig hebben om te aarden. 

Rafael van der Vaart vindt dat de aanpassingsperiode van een nieuwe speler niet ten koste moet gaan van de speeltijd. "Een speler heeft soms gewoon tijd nodig, we moeten dat niet onderschatten. Kijk naar de beginperiode van Igor Paixão bij Feyenoord, die kwam in de eerste maanden ook niet echt aan bod", stelt Maduro daarentegen. 

"En waar hebben we het over? Sommige nieuwe jongens zijn pas een paar weken bij de club. Wij als buitenstaanders weten verder ook niet wat er allemaal precies speelt bij zo'n speler", gaat hij verder. "Maar op een gegeven moment moet je als coach die spelers wel een kans gaan geven."

