Maduro verdedigt Leonardo: "Het blijven uiteindelijk mensen"

Hedwiges Maduro vindt dat er te snel conclusies worden getrokken over Marcos Leonardo. De Braziliaanse spits heeft sinds zijn komst naar Ajax nog niet weten te overtuigen, maar volgens de voormalig Ajacied moet er rekening worden gehouden met veel meer dan alleen zijn prestaties tijdens wedstrijden.

"Dat is de voetballerij. Er is één wedstrijd gespeeld in de Eredivisie en het is al een miskoop, haha. Ik moet er soms wel om lachen", vertelt Maduro in de podcast Branie van Het Parool. Volgens Maduro hebben nieuwe spelers tijd nodig om zich aan hun omgeving aan te passen. Zeker bij voetballers die vanuit een ander continent naar Nederland komen, kunnen omstandigheden buiten het veld een belangrijke rol spelen.

"Er spelen veel andere factoren mee bij aankopen uit bijvoorbeeld Brazilië", legt hij uit. "Hebben ze al een huis? Hebben ze familie? Is hun familie hier? Daar zijn spelers gevoelig voor en dat is zeker iets waardoor hun prestatie minder kan zijn." Maduro erkent dat Leonardo beter voor de dag kan komen, maar kijkt daarom ook nadrukkelijk naar diens persoonlijke situatie. "Ik denk altijd: hoe voelen ze zich nu? Hebben ze al een huis en zijn hun vrouw en kinderen, als ze die hebben, er al?"

Daarbij haalt hij Edson Álvarez als voorbeeld aan. Ook de Mexicaan kreeg in zijn beginperiode bij Ajax veel kritiek. "Álvarez werd ook afgemaakt door analisten. Hij was te houterig en geen Ajax-voetballer. Totdat iemand zei dat zijn dochtertje het land niet binnenkwam en zijn vrouw er ook niet is. Toen zij er waren, begon hij te vlammen en was hij ineens de beste." Volgens Maduro wordt die menselijke kant in de beoordeling van spelers nog te vaak vergeten. "Dat wordt weleens vergeten, dus het is goed om het te benoemen. Mensen weten dat niet en kijken alleen naar de wedstrijden en denken: ze worden zoveel betaald... Maar het blijven mensen." "Ze moeten zich aanpassen. Ze komen in een nieuw land en denken: waarom eten ze hier om zes uur? Ik eet normaal pas om 10 uur 's avonds. Hun vrouw is er niet, ze hebben nog geen huis en in de tussentijd moeten ze presteren", besluit Maduro.