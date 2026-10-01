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Maduro vergelijkt Griekse club met Ajax: "Die haat zit heel diep"

Niek
Hedwiges Maduro
Hedwiges Maduro Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal neemt het donderdagavond in het Toumba Stadion op tegen Griekenland en Hedwiges Maduro verwacht een heksenketel. De voormalig profvoetballer speelde in het verleden bij PAOK en weet wat Oranje te wachten staat. 

"Het is écht bijzonder, ondanks dat er maar 28.000 mensen in kunnen", vertelt hij op de website van Sportnieuws. "Alles is heel erg oud en vervallen, maar de fans maken het stadion levendig. Hun motto is: 'Welcome to the Hell of Toumba'. Nou, dat heb ik wel gemerkt", aldus Maduro.

Zo maakte hij in 2014 de derby tegen Olympiakos mee. "Toen stond het stadion voor de wedstrijd ineens helemaal in de fik", blikt hij terug. "Als je dat in Nederland zou doen, heb je echt een groot probleem. Ik denk dat PAOK een beetje te vergelijken is met Feyenoord, terwijl Olympiakos meer zoals Ajax is. Die haat zit heel diep", aldus Maduro, die weet dat de bijnaam van Olympiakos 'de Ansjovissen' is. 

"Onze supporters gooiden vlak voor de aftrap ook nog kilo’s rotte ansjovis in de dug-out van Olympiakos, als verwijzing naar hun bijnaam. Toen werd de wedstrijd anderhalf uur uitgesteld, omdat sommige jongens zelfs moesten overgeven. Die geur is natuurlijk enorm vies", vervolgt hij. "Dat ging iets te ver, maar zulke situaties zorgen er wel voor dat ik unieke herinneringen aan PAOK en het Toumba-Stadion heb."

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