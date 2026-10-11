Maduro voorspelt toptransfer voor ex-Ajacied: "Zou me niet verbazen"

Hedwiges Maduro is onder de indruk van de ontwikkeling van Jorrel Hato en Brian Brobbey. De voormalig trainer van Ajax werkte in Amsterdam met beide spelers samen en zag destijds al dat ze het in zich hadden om te slagen in de Premier League. Volgens Maduro ligt er voor beide oud-Ajacieden een mooie toekomst in het verschiet.

In Studio Oranje, de podcast van VoetbalPrimeur, spreekt Maduro zich positief uit over de ontwikkeling van zijn voormalige spelers. Daarbij noemt hij ook Kenneth Taylor, die hij tijdens zijn periode bij Ajax onder zijn hoede had. "Ik kijk heel positief naar die jongens", begint Maduro. Vooral over Hato, die inmiddels bij Chelsea speelt, is hij enthousiast.

"Hato speelt bij Chelsea linksback en doet het daar goed. Als je kijkt naar de toekomst en hij blijft zich zo ontwikkelen, dan wordt hij een hele belangrijke speler voor het Nederlands elftal."

Ook de prestaties van Brobbey in Engeland zijn Maduro niet ontgaan. De oud-trainer van Ajax denkt dat de spits zich de komende jaren verder kan ontwikkelen en sluit een nieuwe transfer binnen de Premier League niet uit. "Brobbey doet het ook goed in de Premier League. Het zou me niets verbazen als hij wordt gekocht door een middenmoot- of topclub in Engeland."