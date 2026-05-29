Maduro waarschuwt Ajax: "Anders krijg je kapitaalvernietiging"

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de spelers en technische staf bij Ajax. Voormalig profvoetballer Hedwiges Maduro hoopt dat de beoogde nieuwe trainer nu wat langer een kans krijgt bij de club uit Amsterdam.

"Als er een trainer komt, moet je hem als club voorleggen: wij willen dit in de toekomst, pas jij hierin? Niet telkens een trainer laten komen en hem alles laten veranderen. Daar worden spelers de dupe van", vertelt hij in een interview op de website van Ajax Showtime. "Berghuis zei dat laatst heel goed op tv en daar heeft hij gelijk in", constateert Maduro.

"Spelers kunnen goed zijn, maar niet in het systeem passen. Dat kan en hoeft niet per se iets met de kwaliteit van de speler te maken te hebben. Dat is iets wat je moet bewaken, anders krijg je kapitaalvernietiging", waarschuwt hij. "Het begint altijd bij de technisch directeur. Hij moet zo lang mogelijk blijven zitten, want dan krijg je stabiel beleid", aldus Maduro.