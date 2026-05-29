Maduro waarschuwt Ajax: "Anders krijg je kapitaalvernietiging"
Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de spelers en technische staf bij Ajax. Voormalig profvoetballer Hedwiges Maduro hoopt dat de beoogde nieuwe trainer nu wat langer een kans krijgt bij de club uit Amsterdam.
"Als er een trainer komt, moet je hem als club voorleggen: wij willen dit in de toekomst, pas jij hierin? Niet telkens een trainer laten komen en hem alles laten veranderen. Daar worden spelers de dupe van", vertelt hij in een interview op de website van Ajax Showtime. "Berghuis zei dat laatst heel goed op tv en daar heeft hij gelijk in", constateert Maduro.
"Spelers kunnen goed zijn, maar niet in het systeem passen. Dat kan en hoeft niet per se iets met de kwaliteit van de speler te maken te hebben. Dat is iets wat je moet bewaken, anders krijg je kapitaalvernietiging", waarschuwt hij. "Het begint altijd bij de technisch directeur. Hij moet zo lang mogelijk blijven zitten, want dan krijg je stabiel beleid", aldus Maduro.
"Hij (Cruijff, red.) moet uitdragen hoe je als club wilt spelen. Dan zoek je trainers die binnen die visie passen", legt hij uit. "Het moet niet andersom zijn, dat een trainer kan zeggen: ik ga nu de lange bal spelen of verdedigend spelen. De spelers veranderen telkens van taken en raken daardoor in de war. Dat is heel veel gebeurd", blikt Maduro terug.
Hij ziet in Europa een aantal goede voorbeelden voor Ajax. "Desnoods maak je, als je hetzelfde wilt doen, een blauwdruk van Bayern en PSG. Je moet snelheid hebben aan de zijkanten en daar buitenspelers hebben die een één-tegen-één-actie hebben en de tegenstander echt uit kunnen spelen", stelt hij. "Zoals Godts doet, want dan komt er ruimte voor iemand anders. Je hebt ook een keeper nodig die een goede pass heeft en kort kan opbouwen, en vaardige middenvelders", besluit Maduro.
'Ajax wil snel nieuwe trainer': "Hij wordt in Amsterdam verwacht"
Ajax loopt miljoenen mis door Feyenoord: "Nieuwe financiële strop"
Maduro waarschuwt Ajax: "Anders krijg je kapitaalvernietiging"
Chris Woerts pakt oud-Ajacied enorm hard aan: "Hij is knettergek"
Uitslag VVCS Veldencompetitie bekend: twee clubs beter dan Ajax
OM eist gigantisch miljoenenbedrag van oud-Ajacied Quincy Promes
Rafael van der Vaart vergelijkt Ajacied: "Daar komt meer bij kijken"
Curacao ambitieus: "Een amateurclub kan ook van Ajax winnen"
Woerts onthult: "Hij gaat de nieuwe trainer worden van Ajax"
Derksen haalt uit: "Dat neem ik Wesley Sneijder heel erg kwalijk"
'Cambuur meldt zich weer bij Ajax en wil 19-jarige spits kopen'
Bruggink: "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel"
Nick Viergever (36) gratis op te halen: "Ik wil graag door..."
Aaron Bouwman zelfkritisch: "Ik besefte: dit is iets té riskant"
Mika Godts ziet eigen transferwaarde naar recordhoogte stijgen
Kale met transferadvies: "Daar loopt de nummer 6 die Ajax zoekt"
'Óscar García in beeld als hoofdtrainer bij Belgische grootmacht'
'Ajax toont interesse in Zwitserse spits, flinke concurrentie'
Jordi Cruijff krijgt twee transfertips: "Leiderstype zoals Aké"
Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"
Michiel Kramer: "Dat hij nu voor Ajax speelt vind ik vervelend"
Farioli geniet: "Zoiets is in de historie van Ajax zelden gebeurd"
'Ajax bekeek rechtsbuiten in Valencia': "Volgen hem nauwlettend"
Yesilgöz: "Iedere Ajacied die daarin zit, is mooi meegenomen"
Koeman verdedigt Wout Weghorst: "Er is niemand anders die dat kan"
Mogelijke tegenstanders van Ajax in voorronde Conference League
De Mol verlengt bij Ajax: "Moet mijn zoontje mee leren omgaan"
Johan Derksen hekelt Ajax-speler: "Je schaamt je kapot voor hem"
Promovendus presenteert Ajax-talent (18): "We zijn erg blij"
De Telegraaf komt met ander Míchel-nieuws: "Niks meer niks minder"