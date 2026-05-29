Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Maduro waarschuwt Ajax: "Anders krijg je kapitaalvernietiging"

Niek
Hedwiges Maduro
Hedwiges Maduro Foto: © Orange Pictures

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de spelers en technische staf bij Ajax. Voormalig profvoetballer Hedwiges Maduro hoopt dat de beoogde nieuwe trainer nu wat langer een kans krijgt bij de club uit Amsterdam. 

"Als er een trainer komt, moet je hem als club voorleggen: wij willen dit in de toekomst, pas jij hierin? Niet telkens een trainer laten komen en hem alles laten veranderen. Daar worden spelers de dupe van", vertelt hij in een interview op de website van Ajax Showtime. "Berghuis zei dat laatst heel goed op tv en daar heeft hij gelijk in", constateert Maduro.

"Spelers kunnen goed zijn, maar niet in het systeem passen. Dat kan en hoeft niet per se iets met de kwaliteit van de speler te maken te hebben. Dat is iets wat je moet bewaken, anders krijg je kapitaalvernietiging", waarschuwt hij. "Het begint altijd bij de technisch directeur. Hij moet zo lang mogelijk blijven zitten, want dan krijg je stabiel beleid", aldus Maduro. 

"Hij (Cruijff, red.) moet uitdragen hoe je als club wilt spelen. Dan zoek je trainers die binnen die visie passen", legt hij uit. "Het moet niet andersom zijn, dat een trainer kan zeggen: ik ga nu de lange bal spelen of verdedigend spelen. De spelers veranderen telkens van taken en raken daardoor in de war. Dat is heel veel gebeurd", blikt Maduro terug.

Hij ziet in Europa een aantal goede voorbeelden voor Ajax. "Desnoods maak je, als je hetzelfde wilt doen, een blauwdruk van Bayern en PSG. Je moet snelheid hebben aan de zijkanten en daar buitenspelers hebben die een één-tegen-één-actie hebben en de tegenstander echt uit kunnen spelen", stelt hij. "Zoals Godts doet, want dan komt er ruimte voor iemand anders. Je hebt ook een keeper nodig die een goede pass heeft en kort kan opbouwen, en vaardige middenvelders", besluit Maduro. 

Gerelateerd:
Míchel Sanchez

'Ajax wil snel nieuwe trainer': "Hij wordt in Amsterdam verwacht"

0
Ajax-spelers balen na een tegentreffer

Ajax loopt miljoenen mis door Feyenoord: "Nieuwe financiële strop"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax bestuur & beleid
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax wil snel nieuwe trainer': "Hij wordt in Amsterdam verwacht"

Ajax loopt miljoenen mis door Feyenoord: "Nieuwe financiële strop"

Maduro waarschuwt Ajax: "Anders krijg je kapitaalvernietiging"

Chris Woerts pakt oud-Ajacied enorm hard aan: "Hij is knettergek"

Uitslag VVCS Veldencompetitie bekend: twee clubs beter dan Ajax

OM eist gigantisch miljoenenbedrag van oud-Ajacied Quincy Promes

Rafael van der Vaart vergelijkt Ajacied: "Daar komt meer bij kijken"

Curacao ambitieus: "Een amateurclub kan ook van Ajax winnen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws