Maduro waarschuwt Ajax: "Daar moeten ze echt wat aan gaan doen"
Hedwiges Maduro denkt dat een seizoen Conference League goed kan zijn voor Ajax. De Amsterdammers moeten eerst deze week play-offs winnen.
Ajax kende een zeer teleurstellend seizoen en eindigde afgelopen weekend vijfde. "Bij Ajax is er telkens een ander middenveld, soms noodgedwongen, dus er is geen stabiliteit", legt Maduro uit in gesprek met ESPN. "Daar moet Ajax echt wat aan gaan doen. Maar eerst zullen ze zich moeten opkrikken om er nog iets van te maken."
Voor de Amsterdammers is het nog niet klaar. Deze week wacht nog een play-off-wedstrijd tegen FC Groningen en daarna een eventuele finale tegen FC Utrecht of SC Heerenveen. De winnaar mag naar de tweede voorronde van de Conference League.
Voor Ajax is dat een absolute troostprijs, al denkt Maduro dat het volgend seizoen ook mooi kan aflopen. "Als je er nu voor zorgt dat je het haalt en volgend jaar met een nieuwe trainer goed draait in de competitie en ook in de Conference League je wedstrijden wint, slaat alles weer om", denkt de oud-Ajacied. "Je moet ook vooruit durven kijken. Toen Feyenoord de Conference League-finale speelde, was ook heel Nederland aan het kijken. Het kan echt heel snel omdraaien."
