Maduro wijst naar Ajacied: "Jammer dat hij het niet kon volhouden"

Ajax ging zaterdagavond met 1-3 onderuit tegen PSV. Een ietwat onnodige nederlaag voor de Amsterdammers, zeker gezien de kansen voor rust. Spits Tolu Arokodare was een doorn in het oog voor de Eindhovense defensie.

"Door steeds Tolu te zoeken in de opbouw kwam Ajax heel goed aan voetballen toe. Daar hadden ze de hele week op getraind. Dat werkte heel goed", zegt Ajax-watcher Daan Sutorius in de podcast Branie van Het Parool. Vervolgens licht hij een andere Ajacied uit: Julian Brandt. "Het was een masterclass van Brandt, hoe hij de ruimtes vond tussen de driehoek (Kodai Sano, Lutsharel Geertruida en Armando Obispo, red.) van PSV."

"Dat was echt van een heel hoog niveau", gaat hij verder. "Je zag echt heel goed hoe hij met de ruimte speelde. Dat Ajax een tactische truc heeft uitgehaald die werkte, vond ik heel hoopgevend. Daar had PSV tot de rust geen antwoord op."