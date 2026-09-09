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Maduro wijst naar Ajacied: "Jammer dat hij het niet kon volhouden"

Stefan
Hedwiges Maduro
Hedwiges Maduro Foto: © Pro Shots

Ajax ging zaterdagavond met 1-3 onderuit tegen PSV. Een ietwat onnodige nederlaag voor de Amsterdammers, zeker gezien de kansen voor rust. Spits Tolu Arokodare was een doorn in het oog voor de Eindhovense defensie.

"Door steeds Tolu te zoeken in de opbouw kwam Ajax heel goed aan voetballen toe. Daar hadden ze de hele week op getraind. Dat werkte heel goed", zegt Ajax-watcher Daan Sutorius in de podcast Branie van Het Parool. Vervolgens licht hij een andere Ajacied uit: Julian Brandt. "Het was een masterclass van Brandt, hoe hij de ruimtes vond tussen de driehoek (Kodai Sano, Lutsharel Geertruida en Armando Obispo, red.) van PSV."

"Dat was echt van een heel hoog niveau", gaat hij verder. "Je zag echt heel goed hoe hij met de ruimte speelde. Dat Ajax een tactische truc heeft uitgehaald die werkte, vond ik heel hoopgevend. Daar had PSV tot de rust geen antwoord op."

Hedwiges Maduro gaat vervolgens in op de rol van Tolu Arokodare. Hij kreeg in de beginfase meermaals de wind van voren van trainer Míchel Sánchez. "Het is de afstemming in het begin. Je hebt een plan dat uitgevoerd moet worden", reageert hij. "Wanneer kom ik vrij? Wanneer sta ik in de een-tegen-een? Het moment van loskomen kon in het begin beter."

"Als Tolu te vroeg komt, kan hij hem bij wijze van spreken niet meer kaatsen. Soms moet je dan wat langer wegblijven als Ter Stegen of een middenvelder de bal heeft. Dan hebben Klaassen en Brandt ook meer ruimte om die run te maken. Het is jammer dat Tolu het niet kon volhouden. PSV had er veel moeite mee. De eerste helft geeft in ieder geval hoop en de potentie van de kwaliteiten van de selectie aan", aldus Maduro.

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