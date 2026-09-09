Maduro wijst naar Ajacied: "Jammer dat hij het niet kon volhouden"
Ajax ging zaterdagavond met 1-3 onderuit tegen PSV. Een ietwat onnodige nederlaag voor de Amsterdammers, zeker gezien de kansen voor rust. Spits Tolu Arokodare was een doorn in het oog voor de Eindhovense defensie.
"Door steeds Tolu te zoeken in de opbouw kwam Ajax heel goed aan voetballen toe. Daar hadden ze de hele week op getraind. Dat werkte heel goed", zegt Ajax-watcher Daan Sutorius in de podcast Branie van Het Parool. Vervolgens licht hij een andere Ajacied uit: Julian Brandt. "Het was een masterclass van Brandt, hoe hij de ruimtes vond tussen de driehoek (Kodai Sano, Lutsharel Geertruida en Armando Obispo, red.) van PSV."
"Dat was echt van een heel hoog niveau", gaat hij verder. "Je zag echt heel goed hoe hij met de ruimte speelde. Dat Ajax een tactische truc heeft uitgehaald die werkte, vond ik heel hoopgevend. Daar had PSV tot de rust geen antwoord op."
Hedwiges Maduro gaat vervolgens in op de rol van Tolu Arokodare. Hij kreeg in de beginfase meermaals de wind van voren van trainer Míchel Sánchez. "Het is de afstemming in het begin. Je hebt een plan dat uitgevoerd moet worden", reageert hij. "Wanneer kom ik vrij? Wanneer sta ik in de een-tegen-een? Het moment van loskomen kon in het begin beter."
"Als Tolu te vroeg komt, kan hij hem bij wijze van spreken niet meer kaatsen. Soms moet je dan wat langer wegblijven als Ter Stegen of een middenvelder de bal heeft. Dan hebben Klaassen en Brandt ook meer ruimte om die run te maken. Het is jammer dat Tolu het niet kon volhouden. PSV had er veel moeite mee. De eerste helft geeft in ieder geval hoop en de potentie van de kwaliteiten van de selectie aan", aldus Maduro.
Maduro wijst naar Ajacied: "Jammer dat hij het niet kon volhouden"
Jordi Cruijff neemt het op voor Ajax-speler: "Je kan zeuren..."
Van der Gijp vol ongeloof na enorme Ajax-misser: "Kom op, man!"
Van de Kerkhof: "Ik ben voor moordenaar uitgemaakt in Amsterdam"
Janssen onthult salaris Hadj Moussa: "Snap dat hij graag weg wil"
Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"
Berghuis onaantastbaar: "Daar slaapt hij geen minuut minder door"
Driessen foetert na Ajax-PSV: "Hij kon die wedstrijd niet aan"
Cruijff wijst naar Ajacied: "Niemand ziet dat, niemand weet dat"
Amrabat neemt drastisch besluit: "Ik ben niet meer in staat om.."
Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"
Van der Vaart steunt reserve van Ajax: "In potentie de allerbeste"
Perez onder de indruk: "Die moet bij PSG of Bayern voetballen"
Ajax op rapport: VI deelt 8 (!) onvoldoendes uit na nederlaag
Weghorst: "Ik had nog wel een appeltje te schillen met Groningen"
Michel van Egmond verdedigt PSV'er: "Bijna voor het vuurpeloton"
Van de Kerkhof zag Ajacied ontsnappen: "Hij had rood moeten hebben"
Míchel Sánchez krijgt kritiek: "Het was een topclub onwaardig"
Maarten Wijffels enthousiast: "Hij is de architect van Ajax"
Gijp vergelijkt overtreding Van Bommel: "Hij was er trots op geweest"
Kwakman kritisch op keuze Michel: "Moet je altijd laten staan"
Oud-Ajacied Bertrand Traoré vindt een nieuwe club in Engeland
Wilfred Genee schrikt van Ajax: "Dat viel me toch wat tegen"
Janssen hard voor Van Bommel na Ajax - PSV: "Gewoon heel lomp"
Promes breekt stilzwijgen over cocaïnezaak: "Zo verzeild geraakt"
Van Hanegem adviseert Ajax-trainer Michel: "Hij is veel beter"
Vahle snoeihard na moment in Ajax-PSV: "Dan kun je beter kappen"
Wijffels geniet van Ajacied: "Gaan ze veel plezier aan beleven"
Perez wijst pijnpunt Ajax aan tegen PSV: "Die konden niet mee"
Cruijff lovend over wisselspeler van Ajax: "Niemand ziet dat"