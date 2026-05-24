Maduro wijst pijnpunt Ajax aan: "Het hele seizoen last van gehad"

bron: De Telegraaf
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere) Foto: © Pro Shots

Hedwiges Maduro maakt zich grote zorgen over de huidige staat van Ajax. De oud-middenvelder, die tussen 2004 en 2008 meer dan honderd wedstrijden voor de Amsterdammers speelde en later ook nog kort interim-trainer was, ziet vooral structurele problemen binnen de club.

"Het is heel pijnlijk, maar we hebben de afgelopen jaren al gezien waardoor het komt. Als de structuur niet goed is van bovenaf, dan krijg je dit", stelt Maduro in gesprek met De Telegraaf.

Volgens Maduro wordt er te veel gefocust op het aantal trainerswisselingen, terwijl juist de vele veranderingen in de technische leiding een groot probleem vormen. "Na Overmars kwamen Klaas-Jan Huntelaar/Gerry Hamstra, Sven Mislintat, Marijn Beuker/Alex Kroes en nu Jordi Cruijff. Ieder heeft zijn eigen trainer aangesteld en dan gaat het ineens hard met de vertrekken."

Daarmee ontbreekt volgens hem een duidelijke rode draad binnen Ajax. "Ajax moet zorgen dat er een vangnet komt als er iemand wegvalt, zodat een volgende trainer of directeur niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen als er een vacuüm is ontstaan. Er moet een rode draad zijn voor de opvolger. Die was er steeds niet, dat was het grootste probleem de laatste jaren."

Maduro ziet daarnaast ook sportieve oorzaken voor het teleurstellende seizoen. Vooral het ontbreken van stabiliteit op het middenveld stoort hem. "Je weet nooit wat het middenveld wordt bij Ajax. En dat is wel je motor. Ik vind dat heel opvallend."

Hij vergelijkt de situatie met clubs als FC Twente en NEC Nijmegen, waar volgens hem veel meer vastigheid bestaat. "Bij FC Twente weet je het hele seizoen al: het wordt Zerrouki, Van den Belt en Hlynsson. Bij NEC is dat: Nejasmic, Chery en Sano. Die namen schrijf je al voor de wedstrijd op."

Bij Ajax ontbreekt die duidelijkheid volledig, vindt Maduro. "Dan is Itakura weer je ‘6’, dan weer Regeer of Mokio. Er is geen enkele fundering. Vanaf het begin is dat een probleem, er is geen vervanger gehaald voor Henderson en Ajax heeft daar het hele seizoen last van gehad."

