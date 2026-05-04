Maduro wijst twee Ajax-spelers aan: "Dat zijn gewoon geen mannen"
Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen PSV en (ook) Hedwiges Maduro zag dat de club uit EIndhoven in de tweede helft een stuk fitter was. De voormalig profvoetballer had niet verwacht dat Ajax nog een punt zou pakken in de slotfase.
"Ik vond PSV in de tweede helft wat sterker worden. Ik zag de krachten bij Ajax juist wegvloeien", sprak hij bij 'Goedemorgen Eredivisie' op ESPN. "Op een gegeven moment had je wel het gevoel dat PSV zou winnen, maar Godts pakt dit seizoen zijn momenten. Hij is een momentenvoetballer."
"Hij heeft heel veel rendement dit seizoen, dus persoonlijk is zijn goal wel een mooi moment. Maar in de laatste paar minuten zag ik de 2-2 niet meer aankomen. Dolberg had kramp, Itakura liep moeilijk", constateert Maduro, die wel snapt waarom de fitheid bij Ajax een probleem is.
"Als je kijkt naar de aankopen, zie je dat veel van hen geblesseerd waren en transfervrij zijn gehaald", blikt hij terug. "Dan weet je eigenlijk al dat er problemen kunnen ontstaan. Leeftijd speelt een rol: het zijn jonge spelers die fysiek sterker moeten worden", aldus Maduro, die ook wijst naar het feit dat Ajax dit seizoen verschillende trainers heeft gehad.
"Ze hebben allemaal een verschillende trainingsmethode en spelers moeten daaraan wennen", constateert hij. "De ene wil compact spelen, de ander wil hoog druk zetten. Dat vergt verschillende trainingsstijlen en daar moeten de spelers ook weer aan wennen", beseft Maduro, die weet hoe belangrijk de voorbereiding van het seizoen is. "Daar leg je de basis voor het hele seizoen. Dat was met Farioli toen ook, die heeft ze echt over de kling gejaagd."
"Toen hadden ze tenminste een basis. Ik weet niet hoe dat dit seizoen is gegaan, maar je hebt wel een andere trainer neergezet", legt hij uit. "Misschien hebben ze anders getraind, dat weet ik niet. Maar dat kan wel een oorzaak zijn dat je in de problemen komt. De Champions League heeft ook veel energie gevraagd", weet Maduro, die ook nog wijst naar de leeftijd van een aantal spelers. "Als je kijkt naar Mokio en Steur: dat zijn gewoon nog geen mannen", beseft hij.
Mike Verweij onthult: "Hij is de beoogde opvolger van Óscar García"
