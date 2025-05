Maduro noemt twee voorbeelden: "Dat zou bij mij kunnen passen"

FC Twente is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie voor komend seizoen, maar de club uit Enschede is ook nog op zoek naar een nieuwe assistent door het vertrek van Sander Duits naar RKC. Hedwiges Maduro staat open voor de vacature bij de Tukkers.

"Ik vind Twente eigenlijk altijd wel een mooie club", vertelt hij in het programma VoetbalTijd op Youtube. "Een assistentenrol kan ook prima zijn. Als een coach een goede visie heeft, is dat perfect – als de structuur maar goed is. Ik hoef niet meteen hoofdcoach te zijn", benadrukt Maduro.

"Kijk naar Van Nistelrooy of Heitinga: zij werkten eerst onder Ten Hag of Arne Slot. Dus dat zou bij mij kunnen passen", besluit de voormalig profvoetballer, die dit seizoen aan het roer stond bij Almere City. Bij die club werd hij echter vroegtijdig ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten.