Maduro wil weer aan de slag als trainer: "Dan heb ik voorsprong"

Hedwiges Maduro wil op termijn weer aan de slag als hoofdtrainer, zo vertelt hij in gesprek met VoetbalPrimeur . De oud-Ajacied, die in december wegging bij Almere City, ziet wel heil in een soortgelijke constructie als bij Feyenoord, waar Robin van Persie samen met René Hake aan het roer staat.

Dit seizoen begon Maduro bij Almere aan zijn allereerste klus als hoofdtrainer op het hoogste niveau, nadat hij een jaar eerder nog werkzaam was als assistent bij Ajax. Wegens tegenvallende resultaten moest hij het veld uiteindelijk vlak voor de winterstop ruimen. Nu geniet Maduro van zijn vrije tijd en is hij bewust bezig met investeren in zichzelf. "Ik ga nu vooral langs clubs en trainers", zegt Maduro in gesprek met VP. "Ik bekijk daar dan de structuur, de manier van trainen en hoe de competitie is. Vorige maand was ik bijvoorbeeld in Miami."

"De MLS is voor mij vrij onbekend, dus ik heb die competitie toen bekeken. Ik zeg niet dat ik nu naar de MLS ga, hoor, maar mocht er in de toekomst iets vanuit Amerika spelen, dan weet ik precies hoe het daar werkt", gaat Maduro verder. "Dan heb ik al een voorsprong, ten opzichte van de situatie waarin ik dan nog zou moeten uitvinden hoe het daar in elkaar steekt. Ik ga binnenkort ook naar Aston Villa om weer met Unai Emery te zitten."