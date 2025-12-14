Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Maduro ziet Ajax groeien: "Daarin is hij gewoon heel belangrijk"

Gijs Kila
bron: NOS
Hedwiges Maduro
Hedwiges Maduro Foto: © BSR Agency

Hedwiges Maduro ziet duidelijke aanknopingspunten bij Ajax na de recente tactische aanpassingen van interim-trainer Fred Grim. Vooral het optreden van Sean Steur, die afgelopen week zijn basisdebuut maakte tegen FK Qarabag, stemt de oud-international positief.

In gesprek met de NOS legt Maduro uit waar volgens hem de verbetering vandaan komt. "Hij heeft Ko Itakura in de ‘Henderson-rol’ gezet. Aan de bal spelen ze dus weer echt met een enkele controleur, waar dat er eerder dit jaar soms twee waren." Volgens Maduro zorgt dat voor meer duidelijkheid binnen het elftal. "En als ze de bal kwijt zijn, zakt Itakura in en verdedigen ze net als onder Farioli met vijf man."

Maduro begrijpt dat er eerder werd gerouleerd op het middenveld, maar ziet daar ook de keerzijde van. "Voor deze groep is te veel verandering niet goed." Niet alleen intern, maar ook extern werkt dat door. "En voor de perceptie van buitenaf ook niet, dus dat zorgt op twee manieren voor onrust."

Volgens Maduro is de keuze van Grim duidelijk en verstandig. "Als er iets niet goed gaat kun je kiezen voor verbetering of voor verandering. Grim kiest duidelijk voor verbetering binnen één en hetzelfde plan en dat biedt spelers houvast."

Die houvast vertaalt zich volgens Maduro ook in individuele prestaties. Over Kasper Dolberg is hij helder. "In het combinatiespel is Dolberg gewoon heel belangrijk." Ook Steur maakte indruk in zijn eerste basisplaats. "En Steur is ook een echte Ajax-middenvelder, die heel makkelijk voetbalt."

Tot slot spreekt Maduro zijn hoop uit dat Ajax niet opnieuw te snel ingrijpt op de trainerspositie. "Dit is nu de juiste oplossing." Volgens hem is rust essentieel in de komende periode. "Laat ze maar rustig naar een technisch directeur zoeken, die dan een volwaardige nieuwe hoofdtrainer meeneemt. De spelers van Ajax hebben genoeg verandering meegemaakt."

Het laatste Ajax Nieuws Hedwiges Maduro Sean Steur Kasper Dolberg
