Maduro ziet Ajax stappen zetten: "We zijn ineens titelkandidaat"

Hedwiges Maduro is tevreden over de manier waarop Ajax deze zomer heeft gehandeld op de transfermarkt. De voormalig middenvelder van de Amsterdammers ziet dat de belangrijkste versterkingen vroeg zijn binnengehaald en vindt vooral de timing daarvan een belangrijk verschil met voorgaande jaren.

"Er zijn een aantal gerichte goede aankopen geweest. Heel vroeg al. De timing vind ik heel belangrijk. De laatste jaren is dat lastiger geweest. Een aantal aankopen kwam laat, pas na een wedstrijd of drie of vier. Nu zijn ze er eigenlijk al, het geraamte. Er moet nog wel wat bij, maar ik was daar wel al blij mee", vertelt Maduro in de podcast Branie van Het Parool.

Volgens de analist moet bij de financiële kant van de transfers niet alleen naar de betaalde transfersommen worden gekeken. "Je moet wel kijken naar de salarissen. In voorgaande jaren werd er veel meer uitgegeven."