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Maduro ziet Ajax stappen zetten: "We zijn ineens titelkandidaat"

Amber
bron: Het Parool
Hedwiges Maduro in Amsterdam
Hedwiges Maduro in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Hedwiges Maduro is tevreden over de manier waarop Ajax deze zomer heeft gehandeld op de transfermarkt. De voormalig middenvelder van de Amsterdammers ziet dat de belangrijkste versterkingen vroeg zijn binnengehaald en vindt vooral de timing daarvan een belangrijk verschil met voorgaande jaren.

"Er zijn een aantal gerichte goede aankopen geweest. Heel vroeg al. De timing vind ik heel belangrijk. De laatste jaren is dat lastiger geweest. Een aantal aankopen kwam laat, pas na een wedstrijd of drie of vier. Nu zijn ze er eigenlijk al, het geraamte. Er moet nog wel wat bij, maar ik was daar wel al blij mee", vertelt Maduro in de podcast Branie van Het Parool.

Volgens de analist moet bij de financiële kant van de transfers niet alleen naar de betaalde transfersommen worden gekeken. "Je moet wel kijken naar de salarissen. In voorgaande jaren werd er veel meer uitgegeven."

Maduro hoorde daarnaast verhalen dat technisch directeur Jordi Cruijff veel zaken zelfstandig zou regelen. Volgens hem is het daarom belangrijk dat Ajax ook organisatorisch goed is ingericht. "Daar moet je wel naar kijken binnen de structuur van Ajax."

De oud-Ajacied vindt dat de club niet afhankelijk mag zijn van één persoon. "Stel je voor dat hij weggaat, dat je niet in een gat valt", zegt Maduro over Cruijff.

Zolang die structuur op orde is, ziet Maduro weinig reden om kritisch te zijn op de werkwijze van de technisch directeur. "Zolang dat goed is, kan hij zijn gang gaan en volgens mij heeft hij wel veel Ajacieden hoop gegeven. We zijn ineens wel titelkandidaat."

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