Verweij: "Die is op de bestuursvergadering uit zijn plaat gegaan"
'Maduro ziet bij Feyenoord link aan Ajax-interesse': "Voordeel"

Arthur
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere) Foto: © Pro Shots

De belangstelling van Ajax voor Stije Resink hangt volgens Hedwiges Maduro samen met de sterke prestaties van Luciano Valente bij Feyenoord. In een interview met Voetbal International licht hij zijn visie toe.

Maduro, die eerder al lovend was over Resink, met wie hij bij Almere City samenwerkte, ziet dat de aanvoerder van FC Groningen zich inmiddels in de kijker heeft gespeeld bij Ajax. Hij noemt Resink al jaren een groot talent dat klaar is voor de volgende stap. "En wat een extra voordeel is, is dat Luciano Valente het nu zo goed doet bij Feyenoord", aldus Maduro.

Volgens Maduro hebben de prestaties van Valente ook een positief effect op de huidige spelers van Groningen. "Dat zie je altijd in de voetbalwereld: dan gaan mensen opeens ook meer op andere voetballers van FC Groningen letten. Want Valente is wel het bewijs dat een speler van FC Groningen het direct op kan pakken en een half jaar later zelfs international kan worden. Ik denk zeker dat clubs daardoor eerder een kans zullen wagen."

Maduro verwacht dat Resink kan profiteren van de opmars van de Feyenoorder. "Luciano heeft zo bezien een deurtje geopend voor Stije, daar geloof ik absoluut in."

