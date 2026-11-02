Maduro ziet oplossing voor Ajax-defensie: "Blind kan hem behoeden"
Hedwiges Maduro denkt dat Daley Blind een belangrijke rol kan spelen in de defensie van Ajax. Trainer Míchel Sánchez gebruikte dit seizoen al vijf verschillende centrale verdedigingsduo's en beschikt sinds de rentree van Blind over nog meer mogelijkheden. Volgens Maduro kan de ervaren verdediger vooral van grote waarde zijn voor het achttienjarige talent Aaron Bouwman.
Ajax is dit seizoen nog altijd zoekende naar de ideale samenstelling van het centrum van de verdediging. Tegen Sparta vormden Thilo Kehrer en Dies Janse alweer het vijfde centrale duo. Met de terugkeer van Blind, die eerder in de voorrondes van de Conference League samenspeelde met Bouwman, neemt de concurrentie verder toe.
De 36-jarige verdediger ziet die concurrentiestrijd zelf als iets positiefs. "Hij laat zien dat je ook kan rouleren. En als we op drie fronten zo ver mogelijk willen komen, moeten we allemaal ready zijn."
Blind beseft dat hij zijn basisplaats niet zomaar terugkrijgt. "Als iedereen fit is, wordt het strijden om je plekje, ja. Maar hevige concurrentie hoort bij Ajax. Daar worden we allemaal sterker van."
Voormalig Ajax-verdediger Maduro analyseert in het Algemeen Dagblad de verschillende defensieve koppels aan de hand van wedstrijdbeelden en cijfers van Opta. Volgens hem heeft de combinatie van Blind en Bouwman vooral voordelen wanneer Ajax tegen minder sterke tegenstanders speelt. "De wedstrijden tegen Vojvodina en Shelbourne waren niet de zwaarste. Dan kun je als trainer meer voor voetbal van achteruit kiezen. Daar moet Bouwman het vooralsnog meer van hebben dan van duelleren. Daarin staat hij volgens de data meer in het rood."
Maduro ziet dat beide verdedigers vooral aan de bal hun kwaliteiten hebben. Toch denkt hij dat Blind met zijn ervaring een belangrijke aanvulling kan zijn op het spel van Bouwman. "Ook Blind is vooral comfortabel aan de bal. Toch denk ik dat ze best samen kunnen spelen, juist omdat Blind degene is die Bouwman scherp kan houden."
Als voorbeeld noemt Maduro een defensief moment van Bouwman tegen FC Groningen. De jonge verdediger schoof volgens hem te ver naar voren en hield onvoldoende rekening met mogelijk balverlies. "Tegen FC Groningen ging Bouwman bij de eerste tegengoal bijvoorbeeld ver vooruit, zonder rekening te houden met eventueel balverlies van Marcos Leonardo. Blind is juist het type dat hem daarvoor kan behoeden. Hij is het gevaar vaak voor."
Toch heeft het duo volgens Maduro ook een duidelijk nadeel. Zowel Blind als Bouwman blinkt niet uit in luchtduels, waardoor de combinatie tegen fysiek sterke tegenstanders kwetsbaar kan zijn. "Samen zijn ze niet de beste koppers in het elftal, maar tegen mindere ploegen kan Míchel deze combinatie zeker overwegen."
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