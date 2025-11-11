Mag Overmars niet terug naar Ajax? "Zou ik echt onnozel vinden"

Marc Overmars werd de afgelopen dagen gelinkt aan een terugkeer bij Ajax. De voormalig technisch directeur vertrok in februari 2022 vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijke medewerkers van de club.

Bij het ochtendprogramma Goedemorgen Nederland was journalist Tom Egbers te gast om de situatie te duiden. De terugkeer van Overmars is in Amsterdam al eerder ter sprake gekomen.

"Er is sprake van geweest en toen heeft Michael van Praag, die toen de voorzitter was van de Raad van Commissaren, gezegd wat er ook gebeurt, dat gebeurt niet. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Er is niets wat erop wijst dat het nu alsnog gaat gebeuren", vertelt Egbers.

Belgische gedragspsycholoog Tom de Bruyne die ook te gast is, vind daar het zijne van. "Ik vind dat onnozel. Hij heeft fysiek niks gedaan. Je kan absoluut zeggen dat een bedrijf moet ingrijpen. Maar hij heeft zijn straf uitgezeten. Publiekelijk is hij compleet aan de schandpaal genageld. Je zou kunnen zeggen 'Wij hebben dit proces nu doorlopen met elkaar. Deze man, die een waanzinnig voetbaldirecteur is mag nu eigenlijk wel terugkeren.'"

"Dat hij een waanzinnig voetbaldirecteur is zal niemand bestrijden", reageert Egbers. "Er zijn ook andere krachten die tegenwoordig spelen. Maatschappelijke krachten, mensen die vinden dat zo'n man maar niet meer terug moet keren."

Maar moet Ajax dan de oud-technisch directeur van Go Ahead Eagles terughalen? "Ik denk dat het goed is voor Ajax om met een schone lei te beginnen. Ik denk dat dat het beste is", aldus Egbers.

Overmars liet maandagavond weten niks te voelen voor een terugkeer in Amsterdam.