Geschreven door Idse Geurts 25 mrt 2022 om 11:03

Ajax slaagt er maar niet in Lisandro Magallán kwijt te raken. De Argentijnse verdediger wordt op dit moment verhuurd aan RSC Anderlecht, maar de Belgische club wil Magallán niet definitief overnemen. Anderlecht kan de Argentijn voor vijf miljoen euro overkopen, maar ziet hier dus vanaf. Dit meldt Het Laatste Nieuws.

Hierdoor keert Magallán voor de derde keer terug bij Ajax na een verhuurperiode. Eerder bracht de verdediger huurperiodes door bij het Italiaanse Crotone en het Spaanse Alavés. Nu is de verdediger dus actief in België voor Anderlecht. In de eerste maanden kreeg Magallán weinig speelminuten, maar tegenwoordig staat de Argentijn vrijwel altijd in de basis. Waarschijnlijk hoopte Ajax hierdoor dat Anderlecht Magallán definitief zou overnemen. Dit gebeurt dus echter niet.

Terug in Amsterdam lijkt Magallán ook niet te kunnen uitkijken naar veel speeltijd. In januari 2019 kwam de Argentijn nog voor negen miljoen euro over van Boca Juniors. Sindsdien speelde Magallán echter slechts zeven officiële wedstrijden voor Ajax. Daarnaast staat de centrale verdediging met Jurriën Timber en Lisandro Martinez als een huis, waardoor er geen plek lijkt voor Magallán.